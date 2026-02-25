En lo que es sin dudas el partido del día, Real Madrid recibe a Benfica desde las 17 por el duelo de vuelta de los playoffs de Champions League. El Merengue ganó en Portugal por 1-0 en un encuentro totalmente empañado por el incidente entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni en donde el brasileño acusó al argentino de un insulto racista y la cuestión terminó con una sanción provisional de UEFA. El encuentro será transmitido por ESPN y Disney+.

En una ida donde el resultado pasó a segundo plano, Real Madrid sacó ventaja gracias a, justamente, el aporte goleador de Vinícius. Con esta ventaja, el conjunto comandado por Álvaro Arbeloa pretende cerrar la llave y sacar boleto a octavos de final. La gran ausencia será la de Kylian Mbappé, que se perderá el duelo por una continua molestia en la rodilla que motivó al cuerpo técnico de la Casa Blanca a no arriesgar al francés, quien será sustituido por Gonzalo García. Por su parte, Franco Mastantuono estará nuevamente entre los suplentes.

Vinícius le dio la victoria a Real Madrid en la ida y buscará brillar para definir la serie. (Foto: AS)

Del lado de Benfica, los portugueses tendrán la baja confirmada de Prestianni pese a que apelaron la suspensión de UEFA. El surgido en Vélez igualmente viajó a Madrid y entrenó ayer con el equipo, que sí tendrá a Nicolás Otamendi como titular y capitán en el Bernabéu. José Mourinho optaría por Dodi Lukébakio para reemplazar al argentino en el intento de las Águilas de dar un nuevo golpe ante el conjunto madridista como el que le asestaron en la última fecha de la fase liga de esta Champions.

Posibles formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Arda Güler, Aurelién Tchouameni, Eduardo Camavinga; Vinícius Júnior y Gonzalo García.

Benfica: Anatoliy Trubin; Samuel Dahl, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Amar Dedic; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes; Andreas Schjelderup, Rafa Silva, Dodi Lukébakio; Vangelis Pavlidis.

Estadio: Santiago Bernabéu

Árbitro: Slavko Vinčić (SVN)

VAR: Christian Dingert (Alemania).