Continuidad de la fecha 7 de la Liga Profesional de fútbol, desde las 17hs en el estadio Claudio Tapia, Barracas Central recibe a Tigre, por la zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El matador de Victoria tuvo un gran arranque, y buscará seguir en lo más alto del torneo.

Tigre es una de las sorpresas en este Torneo, tras la goleada a River en El Monumental, tomó más protagonismo y vive una realidad totalmente diferente a la de años anteriores. Es uno de los pocos equipos que aún se mantiene invicto, y en el caso de ganar, se mantendrá en la cima del campeonato, hoy lugar ocupado por Independiente Rivadavia de Mendoza y Belgrano.

El elenco que dirige Diego Dabove acumula 14 puntos, uno menos que los líderes, producto de 4 triunfos y dos empates. En su última presentación igualó en Santiago del Estero ante Central Córdoba.

Por otro lado está Barracas, quien no tuvo un buen inicio de competencia. El elenco que dirige el “Gallego” Insua suma apenas 5 puntos luego de un triunfo, dos empates y tres derrotas. De local, necesita volver la victoria luego de dos derrotas en fila, la última ante Platense como visitante en el cierre del cotejo.

Tigre es uno de los 5 invictos que quedan en el torneo

Probables formaciones:

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Rodrigo Insua; Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia; Gonzalo Morales, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Datos del partido:

Hora: 17

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Claudio Tapia