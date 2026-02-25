Al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas cuando una lancha con bandera estadounidense fue interceptada por tropas guardafronteras cubanas, en un incidente ocurrido a una milla náutica de la costa cubana, informó el Ministerio del Interior de Cuba (Minint).

“El hecho se produjo en horas de la mañana de este 25 de febrero, cuando los miembros del Minint abrieron fuego contra la embarcación extranjera con matrícula de Florida (FL7726SH), Estados Unidos, que estaba cerca del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara”, dice la nota oficial.

“Como consecuencia del enfrentamiento, por la parte foránea, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, dice el comunicado oficial.

El Gobierno cubano reafirmó su disposición a proteger sus aguas territoriales, destacando que la defensa nacional es un pilar fundamental del Estado cubano para salvaguardar su soberanía y la estabilidad regional, concluye la nota del Minint.



