Una mujer de 39 años fue detenida tras ser sorprendida robando ropa en dos locales céntricos de Allen bajo la modalidad de "mechera", nada menos que acompañada por su hijo de 10 años. El procedimiento terminó con el secuestro de un vehículo sin documentación y con la incautación de 67 prendas de vestir de distintos tipos.

Todo comenzó a las 21 de anoche, cuando el 911 RN Emergencia recibió el aviso de comerciantes que denunciaban a una pareja robando en tiendas de calle Tomás Orell. Personal policial en bicicleta de la Comsiaría 6° inició la búsqueda y, gracias al alerta de vecinos que corrían detrás de la sospechosa, lograron ubicarla en calle Alem. Allí, la mujer intentó escapar a bordo de un Volkswagen Gol blanco, pero tras un forcejeo fue reducida e identificada. Se trata de una mujer con domicilio en Roca.

El detalle del botín

Dentro del vehículo se halló un verdadero “stock paralelo” de indumentaria robada:

06 remeras masculinas

09 remeras de dama

08 calzas de mujer

06 remeras deportivas de hombre

07 chombas de hombre

10 pantalones deportivos de hombre

03 vestidos de mujer

09 pulóveres talle niño

03 pulóveres oversize de algodón

06 pantalones de lycra de hombre

En total, 67 prendas listas para ser trasladadas, que fueron reconocidas por las propietarias de las tiendas "Modas Yhamil" y "Paulino Canaviri", quienes se presentaron en el lugar y la señalaron como la autora de los hurtos.

Lo más llamativo y alarmante fue que la mujer estaba acompañada por su hijo de apenas 10 años, quien presenció toda la secuencia del intento de fuga y la detención. Este hecho agrega un componente de gravedad, ya que expuso al niño a una situación de riesgo y lo involucra en un contexto delictivo.

La Policía también investiga si había otra persona involucrada, teniendo en cuenta que las denuncias indicaban que era una pareja la que robaba ropa de las tiendas. Incluso utilizaron cajas especialmente aisladas para que las alarmas magnéticas de las prendas no suenen al pasar por las puertas.

La fiscal de turno, María Vanesa Giardina, dispuso la notificación de la mujer por el delito de hurto, el secuestro de la ropa y la posterior entrega de los elementos a las damnificadas. Sorprendentemente, también ordenó que recupere la libertad tras el procedimiento. Sin embargo, el vehículo fue secuestrado por Tránsito Municipal debido a que la mujer no tenía licencia de conducir ni seguro.

Finalmente, Mellado fue trasladada a la Comisaría 6° para ser notificada de la apertura causa judicial.