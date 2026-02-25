Un adolescente de 13 años es intensamente buscado en la ciudad de Córdoba luego de ausentarse de su vivienda en el barrio Villa Siburu. La Justicia solicitó colaboración a la comunidad para poder localizarlo.

El menor fue identificado como Ulises Tadeo Valdéz, quien, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, se encuentra en situación de calle.

La denuncia activó la intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 3, que pidió a los vecinos aportar cualquier dato certero que permita establecer su paradero.

Las autoridades indicaron que quienes tengan información pueden dirigirse a la Unidad Judicial 6, comunicarse telefónicamente al 4666250 o acudir a la sede ubicada en calle Lagunilla 3179, en barrio Matienzo.

Desde la Justicia remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para dar con el adolescente lo antes posible.