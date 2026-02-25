Un allanamiento realizado Roca terminó con un hallazgo impactante: la Policía secuestró varias herramientas vinculadas a un robo y, además, un objeto metálico con apariencia de pistola. El operativo, ordenado por la Justicia y ejecutado por la Comisaría 31°, abrió dos causas judiciales y dejó en evidencia la eficacia de la investigación policial.

El procedimineto comenzó temprano en la mañana, cuando los efectivos ingresaron a una vivienda ubicada sobre la calle Héroes de Malvinas. En el ingreso no hubo necesidad de romper puertas ni ventanas, y bajo la mirada de testigos que certificaron cada paso. Dentro del domicilio, los uniformados se toparon con un montón de objetos relacionados con un robo anterior: herramientas: cajas con llaves y tubos, fusionadoras de distintos colores y un tablero de enchufes con alargues.

Sin embargo, lo que transformó el procedimiento en noticia fue el hallazgo de un objeto metálico negro, con forma de pistola. La sola presencia de este elemento encendió las alarmas y obligó a la fiscalía de turno a abrir una causa paralela por tenencia ilegal de arma de fuego. Ahora, la Justicia deberá determinar si se trata de un arma real o de una réplica, y quién es el responsable de tenerla en el domicilio.

Además, en el lugar se encontraban dos mujeres mayores de edad quienes fueron notificadas de las actuaciones. La orden judicial dispuso citar al propietario de la vivienda para que explique la procedencia de los objetos secuestrados. La investigación avanza y cada detalle suma piezas clave para esclarecer el robo y la posible tenencia ilegal.