Gran Hermano volvió a sacudirse, pero esta vez no por una pelea ni por una nominación inesperada. En medio de la rutina del aislamiento, Santiago del Moro comunicó que Divina Gloria debió abandonar momentáneamente la casa para someterse a estudios médicos. El anuncio generó impacto inmediato y cambió el eje de la conversación dentro y fuera del reality.

La actriz, que había ingresado a la casa de Gran Hermano como una de las figuras más reconocidas del casting, salió del encierro bajo supervisión profesional. Según explicó el conductor, la decisión no fue preventiva por simple protocolo sino por indicación directa del equipo médico que monitorea a los jugadores durante las 24 horas.

En el comunicado oficial se detalló: "Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores". El objetivo es evaluar su estado general y descartar cualquier complicación que pudiera afectar su permanencia en la competencia.

El traslado se realizó bajo el esquema de aislamiento que el programa aplica en estos casos. Eso implica movimiento controlado, sin contacto con información externa, utilizando los recursos necesarios para que la participante no tenga acceso a datos del afuera que puedan alterar su desempeño en el juego. Es el mismo procedimiento que se utilizó en ediciones anteriores ante situaciones médicas puntuales.

Mientras tanto, dentro de la casa la incertidumbre empezó a sentirse. Sus compañeros no recibieron detalles específicos y solo saben que se trata de una evaluación médica. En un contexto donde cada movimiento altera la dinámica de alianzas y estrategias, la posible ausencia de Divina Gloria modifica el tablero incluso sin que haya una eliminación formal.

La continuidad de Divina Gloria en Gran Hermano dependerá exclusivamente de los resultados clínicos. Si los estudios arrojan que se encuentra en condiciones óptimas, podría regresar al juego sin sanciones ni cambios en su posición. Si no, la producción deberá definir cómo impacta esa salida en la estructura de la competencia.

Por ahora, el foco dejó de estar en estrategias y nominaciones. La expectativa gira alrededor de un parte médico que definirá si Divina Gloria vuelve a cruzar la puerta roja o si este episodio marca un quiebre inesperado en su participación.