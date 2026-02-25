El próximo sábado 28 de febrero comienza la segunda temporada de Modo Shale, el programa especializado en energía que conduce el periodista Fernando Castro y que se emite todos los sábados de 10 a 12 por la señal de Mitre Patagonia (FM 90.5) y en simultáneo por el canal de YouTube (Modo Shale). El ciclo retoma su horario habitual en un contexto marcado por un 2026 bisagra para Vaca Muerta y el desarrollo energético argentino.

La nueva temporada llega en un momento de alta expectativa para el sector. Con proyectos de expansión en marcha, nuevas inversiones en infraestructura y un escenario macroeconómico que redefine reglas de juego, Vaca Muerta enfrenta un año determinante en su proceso de consolidación como motor exportador y eje del crecimiento provincial y nacional.

Con una extensa trayectoria en la cobertura de energía y política neuquina, Fernando Castro está al frente del ciclo con una propuesta que combina análisis técnico y de la política, entrevistas a protagonistas del sector y seguimiento permanente de la agenda pública y privada. Su experiencia en la cobertura de la evolución y la actualidad de la industria hidrocarburífera en Neuquén aporta contexto y profundidad en un momento de cambios estructurales.

Además, Castro es director del portal Mejor Energía, donde también se desarrollan y amplían contenidos vinculados al programa emitido por Mitre Patagonia, la plataforma líder de Prima Multimedios.

Un año clave para la industria y la provincia

El 2026 se proyecta como un punto de inflexión para la producción no convencional. La expansión de capacidad de transporte, el desarrollo de nuevas obras, el avance de proyectos vinculados al GNL y la consolidación del perfil exportador del shale oil configuran un escenario dinámico que impacta directamente en la economía regional.

En ese marco, Modo Shale propone una cobertura “minuto a minuto” de los principales hitos del año: inversiones, decisiones regulatorias, anuncios empresariales, evolución de la producción y debates políticos que inciden en la competitividad del sector. Las provincias de Neuquén y Río Negro, como epicentro del desarrollo no convencional, serán nuevamente protagonistas de la agenda del programa.

El formato mantiene su esquema multiplataforma: emisión radial en la 90.5 y transmisión en vivo por YouTube, lo que amplía el alcance y permite interacción directa con la audiencia especializada, ejecutivos, funcionarios y actores clave de la industria.

La propuesta apunta tanto a profesionales del sector como a oyentes interesados en comprender de un modo más simple el impacto económico y político de la energía en la Argentina.

Durante la primera temporada, el ciclo se consolidó como un espacio de referencia para el debate energético regional. En esta nueva etapa, el foco estará puesto en interpretar un año que puede redefinir la escala de producción, la infraestructura y la inserción internacional de Vaca Muerta.

La segunda temporada de Modo Shale comienza este sábado y renueva su compromiso con una cobertura rigurosa, profesional y especializada de la industria que hoy marca el pulso de la economía neuquina y ocupa un lugar estratégico en la agenda energética nacional.