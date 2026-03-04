La abogada argentina Agostina Páez continúa bajo prisión preventiva en Río de Janeiro, imputada por el delito de injuria racial, luego de protagonizar un episodio en un bar que derivó en su detención a mediados de enero.

Su abogado defensor, Sebastián Robles, aseguró que “por ahora” la causa no será elevada a juicio oral, ya que el magistrado interviniente aún debe resolver cuestiones procesales previas. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el letrado sostuvo que los argumentos de la fiscalía fueron “rechazados” y que la instancia actual requiere una definición judicial antes de avanzar.

“Tras la decisión del juez se abrirá la investigación y luego se verá si se pasa a juicio. Queda mucho todavía”, explicó Robles, quien pidió prudencia respecto a los próximos pasos del expediente.

El hecho que derivó en la detención

Páez fue filmada mientras realizaba gestos que simulaban ser un mono frente a empleados del establecimiento, imágenes que se viralizaron rápidamente y que se transformaron en una prueba clave para la justicia brasileña.

Según la versión de la imputada, el conflicto se originó por una discusión vinculada a una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas. La joven relató que se retiró del lugar tras un cruce verbal con los mozos, aunque el gesto discriminatorio quedó registrado en video.

Actualmente, Páez permanece en Brasil monitoreada con tobillera electrónica y tiene prohibido abandonar el país. En los últimos días denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales, con mensajes intimidatorios e insultos en distintos idiomas, entre ellos: “Cuidado en caminar sola”, “sudaca muerta de hambre” y “ojalá que te maten”.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa en etapa preliminar y la definición del juez será determinante para establecer si la causa avanza hacia una instancia de juicio oral o permanece en fase de investigación.