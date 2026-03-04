La Policía de la Provincia del Neuquén, a través de la Comisaría N° 28 de Villa La Angostura, informó a su comunidad y, especialmente, a los propietarios de vehículos y moto vehículos secuestrados en el marco de causas contravencionales y/o judiciales, que se compactarán todos aquellos rodados no reclamados.

El aviso establece un plazo perentorio de 10 días hábiles para que los interesados se presenten a regularizar la situación y gestionar el retiro de las unidades.

En esta compactación se priorizarán los vehículos que permanecen secuestrados desde el año 2000 hasta 2022 inclusive, muchos de los cuales no han sido reclamados por sus titulares.

Según se informó, transcurrido el plazo sin que se presente documentación ni reclamo formal, se solicitará ante los magistrados intervinientes la destrucción y/o compactación de las unidades, debido al tiempo transcurrido y al presunto abandono.

Los titulares que deseen ir a retirar algún rodado reconocido, deben llevar DNI, licencia de conducir y cualquier otra documentación que acredite la titularidad o posesión legítima del rodado.

Si no se presentan, se avanzará en el procedimiento judicial para la compactación o destrucción definitiva de las unidades. Esta medida responde tanto a cuestiones administrativas como a la necesidad de liberar espacios físicos ocupados por rodados en estado de abandono.

Desde la Comisaría 28 detallaron a Mejor Informado que hay secuestradas 140 motos y 18 autos en el destacamento muelle de piedra; 40 autos y 18 motos en la Comisaría 40 y 17 autos y 1 moto en el destacamento Nahuel Huapi.

En total son 75 vehículos y 159 motocicletas. "Estos vehículos se encuentran en estado de abandono y sin reclamo alguno de parte de sus titulares registrales o compañías de seguro. En la mayoría de los casos son expedientes que superan los 6 y 7 años de secuestro", explicó el comisario.

Además agregó que la compactación se realizara en coordinación con la Dirección Seguridad Lagos del Sur, dado que los vehículos a compactar son de las unidades que pertenecen a dicha dirección.

Los interesados en reclamar sus rodados, deben acercarse a Avenida Arrayanes 242, en Villa La Angostura.