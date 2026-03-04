Un hombre fue detenido ayer en el marco de la investigación por el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera, el joven de 20 años asesinado el 1 de marzo en el barrio Antártida Argentina.

Durante los allanamientos vinculados a la causa principal, se secuestró un arma de grueso calibre. Según la acusación fiscal, el imputado tenía en su poder, sin la debida autorización legal, un arma de fuego con cargador y municiones apta para el disparo.

La calificación legal atribuida es tenencia ilegal de arma de fuego sin autorización, en calidad de autor.

Argumentos de la Fiscalía

El fiscal del caso solicitó la prisión preventiva por el plazo de un año al considerar que existe peligro de entorpecimiento de la investigación.

Entre los fundamentos expuestos, señaló que el imputado es hermano de uno de los prófugos sospechados de haber efectuado los disparos contra la vivienda donde ocurrió el homicidio. Además, indicó que varios testigos manifestaron temor de declarar debido a esta situación.

Planteo de la defensa y resolución judicial

El abogado defensor no cuestionó los hechos ni la calificación legal, aunque pidió la morigeración de la medida cautelar. Propuso que el acusado cumpla prisión domiciliaria con monitoreo mediante dispositivo GPS.

El juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses. Asimismo, resolvió dictar la prisión preventiva por un año, al sostener que no solo debe resguardarse esta investigación por tenencia ilegal de arma, sino también la causa de homicidio que podría estar vinculada, dado que existen riesgos procesales compartidos.

El magistrado dispuso que la medida se cumpla en un establecimiento dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, sin excepciones. También determinó que el imputado no podrá quedar alojado bajo custodia de la Policía de Río Negro, en virtud de un antecedente vinculado con esa fuerza de seguridad.