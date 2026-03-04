¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 04 de Marzo
Gloria mundial

Scaloni íntimo: la serie que promete revelar cómo se forjó el campeón del mundo

Arranca el rodaje de la docuserie que mostrará el lado menos conocido del entrenador que llevó a la Argentina a la cima. Testimonios exclusivos, archivos inéditos y la intimidad de un liderazgo que cambió la historia reciente de la Selección.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 17:53
El DT de la Selección tendrá su propia historia contada desde adentro.

El fenómeno de Lionel Scaloni suma un nuevo capítulo. El entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina tendrá su propia docuserie y ya comenzó el rodaje de una producción que promete meterse en el corazón del proceso que devolvió al país a lo más alto del fútbol mundial.

La serie, titulada “El método Scaloni”, constará de tres episodios de 30 minutos y buscará explicar las claves del modelo de conducción que transformó un ciclo lleno de dudas en una etapa dorada. No se tratará solo de táctica y resultados: el foco estará puesto en la construcción del grupo, la gestión emocional y el liderazgo silencioso que sostuvo al plantel en momentos de máxima presión.

Producida y dirigida por Diego Peskins, la propuesta incluirá entrevistas exclusivas al propio Scaloni y a integrantes de su cuerpo técnico, además de material de archivo inédito y escenas que retratan la intimidad del día a día. El especialista Fabián Jalife aportará su mirada sobre la gestión humana y psicológica que sostuvo al equipo en los momentos decisivos.

El documental no solo repasará los títulos obtenidos, sino que también pondrá el foco en el recorrido personal del entrenador: desde sus primeros pasos hasta asumir el cargo sin experiencia previa y bajo un fuerte clima de cuestionamientos. La serie intentará mostrar cómo ese contexto adverso terminó convirtiéndose en el punto de partida de un proyecto sólido, con identidad y convicciones firmes.

“El método Scaloni” se estrenará próximamente en la plataforma Flow y será realizada por Virgen Films. El campeón del mundo ahora también jugará su partido fuera de la cancha: el de contar su historia.

