El fenómeno de Lionel Scaloni suma un nuevo capítulo. El entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina tendrá su propia docuserie y ya comenzó el rodaje de una producción que promete meterse en el corazón del proceso que devolvió al país a lo más alto del fútbol mundial.

La serie, titulada “El método Scaloni”, constará de tres episodios de 30 minutos y buscará explicar las claves del modelo de conducción que transformó un ciclo lleno de dudas en una etapa dorada. No se tratará solo de táctica y resultados: el foco estará puesto en la construcción del grupo, la gestión emocional y el liderazgo silencioso que sostuvo al plantel en momentos de máxima presión.

Producida y dirigida por Diego Peskins, la propuesta incluirá entrevistas exclusivas al propio Scaloni y a integrantes de su cuerpo técnico, además de material de archivo inédito y escenas que retratan la intimidad del día a día. El especialista Fabián Jalife aportará su mirada sobre la gestión humana y psicológica que sostuvo al equipo en los momentos decisivos.

El documental no solo repasará los títulos obtenidos, sino que también pondrá el foco en el recorrido personal del entrenador: desde sus primeros pasos hasta asumir el cargo sin experiencia previa y bajo un fuerte clima de cuestionamientos. La serie intentará mostrar cómo ese contexto adverso terminó convirtiéndose en el punto de partida de un proyecto sólido, con identidad y convicciones firmes.

“El método Scaloni” se estrenará próximamente en la plataforma Flow y será realizada por Virgen Films. El campeón del mundo ahora también jugará su partido fuera de la cancha: el de contar su historia.