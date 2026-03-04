El Gobierno argentino celebró con claridad y emoción la llegada de Nahuel Gallo a su país tras permanecer 448 días detenido en Venezuela y resaltó el trabajo diplomático realizado para lograr su liberación. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó la situación como una “alegría muy grande que esté sano, entero y en su casa”, al tiempo que destacó el alivio que representa su regreso después de más de 14 meses de incertidumbre.

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles, la funcionaria remarcó que conversó con Gallo la tarde anterior y que él manifestó su deseo de comunicarse y retomar contacto con su entorno. El canciller Pablo Quirno también celebró el retorno, agradeció el trabajo diplomático desplegado por el Gobierno, y afirmó que Argentina no cejará en sus esfuerzos hasta que otros compatriotas aún detenidos en Venezuela, como Germán Giuliani, también puedan regresar.

Quirno subrayó además la colaboración de países aliados y organismos internacionales que acompañaron las gestiones, y aseguró que el Ejecutivo seguirá trabajando con la misma determinación para garantizar la libertad de los ciudadanos argentinos en el exterior.

En el acto también estuvieron presentes otros altos funcionarios y representantes de las fuerzas de seguridad, quienes reafirmaron el compromiso del Estado con la seguridad y bienestar de sus ciudadanos, sin importar dónde se encuentren.

La declaración del Gobierno pone el foco en la importancia de las gestiones diplomáticas y en la satisfacción que genera ver a un compatriota reunido con su familia tras un largo período de cautiverio, celebrando su regreso y su buena salud.