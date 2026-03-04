La llegada de Eduardo Coudet como nuevo entrenador de River trae consigo varios desafíos para el entrenador de 51 años, pero el más estimulante sin dudas será integrar la lista de jugadores campeones como jugador y técnico en el Millonario. Son solamente once los privilegiados que lo han logrado, pero el Chacho, que cosechó 5 títulos como futbolista riverplatense, llega con el objetivo de escalar posiciones en esta selecta nómina de personalidades.

Su llegada se produce en un contexto donde sus predecesores están dentro de esta lista de consagrados: el segundo ciclo de Marcelo Gallardo (no tuvo consagraciones, pero sí se convirtió en el más ganador de River como DT en su primer paso) y Martín Demichelis, quien se despidió de la institución habiendo sumado tres títulos a su cuenta personal, integrando la lista de los privilegiados que festejaron desde el césped y el banco de suplentes.

Los más ganadores

Quienes lideran este ranking histórico de éxito en River son nada menos que Ángel Labruna y Marcelo Gallardo, predecesor del Chacho. Ambos ostentan la impresionante cifra de 22 títulos cada uno y comparten el trono de la gloria absoluta. Labruna forjó su leyenda con 16 conquistas como jugador y 6 como entrenador, mientras que el Muñeco invirtió la ecuación: fueron 8 los trofeos como futbolista y 14 bajo su dirección técnica.

Pese a su último mal paso, Gallardo encabeza la lista de más ganadores en River.

Un escalón más abajo aparecen figuras como Ramón Díaz y José María Minella, quienes totalizan 14 estrellas cada uno. Otros que han demostrado fructífera la transición de jugador a DT en Núñez fueron otros dos nombres que fueron grandes referentes como futbolistas y luego se hicieron cargo desde el banco en más de una ocasión como Leonardo Astrada (13 títulos) y Carlos Peucelle (12). Además, con diez consagraciones, figuran dos nombres pesados y fundamentales dentro del fútbol argentino como Daniel Passarella y Renato Cesarini.