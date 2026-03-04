¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 04 de Marzo, Neuquén, Argentina
Proyecto de ley

Tras las muertes por caída de arcos, diputados neuquinos proponen implementar más seguridad

El proyecto ingresó a la Legislatura y propone que haya condiciones obligatorias de instalación, anclaje y mantenimiento en los arcos de canchas de distintos deportes.

Por Maite Arana

Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 16:52
La región ya ha lamentado varios casos de personas que fallecen tras ser golpeadas por arcos deportivos. Dos de estos, ocurridos en Neuquén y Cipolletti, tuvieron como víctimas fatales a dos menores.

A partir de estas tragedias, que podrían haber sido evitadas con más seguridad, los diputados Alberto Bruno y Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria) presentaron un proyecto de ley para regular la seguridad de arcos deportivos, aros de básquet y juegos infantiles.

Tras el último caso, ocurrido en Junín de los Andes donde murió un nene de Buenos Aires, su familia había impulsado la Ley Joaquín a nivel nacional, la cual se alinea con esta propuesta.

Ahora, el proyecto legislativo formalmente presentado, establece condiciones obligatorias de instalación, anclaje y mantenimiento en escuelas y predios públicos o privados, con el fin de prevenir accidentes derivados de estructuras deficientes.

Según la normativa, las instituciones deben implementar sistemas de sujeción firmes y contrapesos, permanentes o removibles, para todo equipamiento recreativo que supere los 20 kilogramos. Estas medidas buscan asegurar la estabilidad de arcos de fútbol, hockey y handball, así como de estructuras móviles de básquet.

Los diputados sostienen que con la iniciativa se pretende fomentar una cultura de prevención y responsabilidad institucional, reafirmando el rol del Estado provincial como garante de la integridad física de la comunidad.

El proyecto de ley (18173) ingresó por Mesa de Entradas el 3 de marzo de 2026 y fue acompañado con la firma de Patricia Fernández y Cielubi Obreque (MPN); César Gass (JxC-UCR); y Carina Riccomini (Juntos).

