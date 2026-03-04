La agenda judicial de Claudio Tapia sumó un nuevo capítulo. La indagatoria prevista para el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino fue postergada a último momento luego de que se formalizara un cambio en su representación legal.

La modificación en la defensa obligó al tribunal a reprogramar la audiencia, por lo que el dirigente no se presentará en esta instancia y deberá declarar en una nueva fecha que será fijada por la Justicia.

La causa, que tramita en el fuero Penal Económico, investiga presuntas irregularidades vinculadas a la retención y pago de aportes previsionales e impuestos relacionados con la actividad del fútbol argentino. El expediente no solo involucra al titular de la AFA, sino que también alcanza a otros dirigentes, lo que generó fuerte repercusión tanto en el ámbito deportivo como en el político.

En términos procesales, el cambio de abogado habilita la reprogramación para que la nueva defensa pueda interiorizarse del expediente y preparar la estrategia correspondiente. Sin embargo, en un contexto de alta exposición pública, la decisión no pasó desapercibida y alimenta lecturas sobre el momento elegido para solicitar la postergación.

Lo concreto es que Tapia no declarará por ahora y la causa suma una nueva fecha en el calendario judicial. Mientras tanto, el frente institucional de la AFA vuelve a quedar bajo la lupa, en un escenario donde cada movimiento tiene impacto más allá de los tribunales.