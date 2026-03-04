El gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado de una detención que se extendió por 448 días en Venezuela, habló por primera vez este miércoles desde el Edificio Centinela, donde continúa su proceso de recuperación física y emocional.

Durante una conferencia de prensa acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno, Gallo describió su situación actual como un “momento de estudios médicos” y subrayó que su principal objetivo es “tratar de reinsertarme en la sociedad” tras más de un año en cautiverio.

El exgendarme explicó que posee “escasa información” sobre los detalles de su detención en Venezuela, donde estuvo alojado en el penal El Rodeo 1, un lugar que él definió como duro y marcado por la incertidumbre. Relató que, de las 35 nacionalidades presentes en ese centro, él fue el único argentino cuyo caso fue mencionado por las autoridades venezolanas, según le comunicaron allí mismo.

Gallo también hizo hincapié en que su fortaleza mental se sostuvo pensando en su hijo, algo que lo ayudó a mantener la esperanza en los momentos más complicados. Recordó que en El Rodeo 1 la incomunicación y las acusaciones que enfrentó fueron difíciles de sobrellevar, y agradeció la ayuda de otros presos extranjeros que, en la adversidad, dieron apoyo incluso en pequeños gestos.

Dirigido a los medios internacionales, Gallo pidió que no se olviden de Venezuela y de los otros 24 extranjeros aún retenidos, destacando que seguirá “encerrado en su mente” hasta que ellos también recuperen su libertad.

Si bien subrayó que todavía no está preparado para relatar con detalle “las atrocidades que hicieron”, el gendarme agradeció el acompañamiento del Estado argentino y de las organizaciones internacionales que trabajaron para su liberación. El Gobierno afirmó que su alta médica será “en breve”.

La conferencia dejó claro que, aunque ya está fuera del penal y rodeado de su familia, para Gallo la recuperación es un proceso que apenas comienza.