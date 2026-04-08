La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al citar a declarar a las cuatro mujeres que le otorgaron préstamos en dólares para la compra de dos propiedades en el barrio porteño de Caballito.

La medida fue dispuesta por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca reconstruir el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias. Las citadas son Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes facilitaron la adquisición de un departamento en la calle Miró, y Graciela Isabel Molina junto a Victoria María José Cancio, vinculadas a otra hipoteca privada.

Según confirmaron fuentes judiciales, Sbabo y Viegas deberán presentarse este jueves 9, mientras que Molina y Cancio lo harán el lunes 13, en el marco de una causa que analiza posibles inconsistencias en las operaciones.

El foco de la investigación está puesto en la compra de un departamento por 230 mil dólares en noviembre de 2025, una cifra que generó sospechas por estar por debajo de los valores de mercado en la zona. Además, llamó la atención que dos jubiladas hayan financiado el 87% del monto total.

A esto se suma otra operación detectada por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires: Adorni habría hipotecado su vivienda anterior en la calle Asamblea para obtener un préstamo de 100 mil dólares, también mediante un acuerdo privado.

Esa hipoteca fue formalizada el mismo día en que su pareja, Bettina Angeletti, adquirió una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, un dato que también forma parte del análisis judicial.