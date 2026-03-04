El nombre de Tato Algorta volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez por un motivo que encendió todas las alarmas. El campeón de Gran Hermano sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay y las primeras informaciones generaron gran preocupación entre sus seguidores. Tras varias horas de incertidumbre, el influencer decidió aparecer en sus redes sociales para contar qué fue lo que realmente ocurrió.

Desde su cuenta de Instagram, Tato Algorta grabó un video para aclarar la situación y desactivar los rumores. “Buenas, ¿cómo andan? Aparezco un ratito para contarles que sí, efectivamente, ayer tuve un accidente bastante grande, pero nada grave. La realidad es que fue una desgracia con suerte. Sí, daños materiales: el auto se hizo mierda”, expresó con total sinceridad.

En su relato, el ex participante de Gran Hermano explicó que, más allá del fuerte impacto, él se encuentra fuera de peligro. “Pero yo estoy bien. En un rato me van a llevar para hacer un chequeo general, más que nada por prevención, porque tuve un golpe en la rodilla, en las costillas y quieren quedarse tranquilos”, detalló Tato Algorta, buscando transmitir calma.

La información había comenzado a circular en el programa LAM, donde el panelista Pepe Ochoa brindó detalles del episodio. Según su versión, el joven habría doblado en una curva con escasa señalización y poca iluminación, lo que provocó que terminara volcando con su vehículo. También destacó que llevaba puesto el cinturón de seguridad y que los airbags funcionaron correctamente.

Por su parte, la periodista Laura Ubfal aportó otra mirada desde sus redes sociales. “Hablamos con Tato. No volcó, chocó y no le pasó nada por suerte. No está hospitalizado”, escribió en X. Sin embargo, luego agregó: “Fue en la zona de Dolores. Volcó en una zona oscura”, sembrando cierta confusión sobre cómo fue exactamente el hecho.

Más allá de las diferencias en las versiones, lo cierto es que Tato Algorta se mostró entero y agradecido. El susto fue grande, el auto quedó destruido, pero el desenlace pudo haber sido mucho peor. La frase “desgracia con suerte” resumió el sentimiento del momento.

Con el correr de las horas y tras la palabra oficial del ganador de Gran Hermano, la preocupación fue bajando. Sus seguidores celebraron que todo haya quedado en un susto y destacaron la importancia del cinturón de seguridad y las medidas de protección que, en este caso, marcaron la diferencia.