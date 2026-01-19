¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 21 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
GRAN OPERATIVO

Quedó atrapado en un islote del río Neuquén y fue rescatado por la Brigada de Buceo

Un operativo de la Brigada de Buceo de Bomberos evitó una situación de riesgo este domingo por la tarde, cuando una persona quedó aislada en un islote del río Neuquén, a la altura del Tercer Puente.

Por Pablo Montanaro

Periodista y escritor. Jefe de Redacción de Mejor Informado. Conductor de Entretiempo por AM550-24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 19 de enero de 2026 a las 08:49
PUBLICIDAD
El operativo de rescate se llevó a cabo este domingo a las 19.

El río Neuquén, con su caudal engañoso y sus islotes que aparecen y desaparecen según el ritmo del agua, volvió a ser escenario de un rescate que pudo haber terminado de otra manera. Este domingo 18 de enero, cerca de las 19 horas, una persona quedó varada en medio del cauce, sin posibilidad de regresar por sus propios medios a la orilla.

El alerta llegó al Centro de Operaciones Policiales, que activó de inmediato el protocolo de emergencia. Desde el Cuartel Central de la División Bomberos, una dotación de la Brigada de Buceo se desplazó hasta la zona del Tercer Puente, uno de los sectores más transitados y a la vez más traicioneros del río.

A bordo de una embarcación semirrígida, los bomberos especializados navegaron río arriba hasta localizar al hombre, que había quedado aislado tras un descuido.

Una vez en contacto con la persona, el personal procedió a entrevistarlo, colocarle un chaleco salvavidas y asegurar el traslado hasta la ribera. La maniobra se realizó con rapidez y precisión, y finalizó en el sector del Parque Agreste, donde el hombre fue puesto a resguardo y se constató que se encontraba en buen estado de salud.

En el operativo también colaboró personal policial que realizaba patrullajes preventivos en la zona, reforzando la seguridad durante el rescate. Con la situación controlada, la dotación regresó a su base sin que se registraran novedades ni complicaciones.

El episodio vuelve a poner en foco la importancia de extremar precauciones en los márgenes del río Neuquén, especialmente durante el verano y el papel clave de los equipos de emergencia que, una vez más, respondieron a tiempo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD