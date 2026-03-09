En la previa de la apertura de los mercados, el indicador elaborado por JP Morgan llegó a los 603 puntos básicos, impulsado por la caída en los precios de los bonos argentinos en Wall Street.

Sin embargo, con el inicio de las operaciones el índice recortó parte de la suba y se ubicó en torno a los 593 puntos básicos.

De esta manera, el riesgo país avanzó 18 puntos respecto al cierre del viernes pasado, cuando se encontraba en 575 puntos, lo que representa un incremento del 3,13%.

Caída de bonos argentinos

En paralelo, los bonos argentinos registran bajas de hasta 1,3% en el premarket de Wall Street, en línea con la tendencia negativa que muestran los mercados globales.

La presión sobre la deuda argentina se produce en medio de una fuerte venta de activos de renta fija a nivel internacional, tras el agravamiento del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán en Medio Oriente.

Las caídas más pronunciadas se observan en los bonos de tramo largo de la curva, especialmente en aquellos con vencimientos en 2041 y 2046, que suelen ser más sensibles a los cambios en el clima financiero global.