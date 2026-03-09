Javier Milei pone primera y encara una semana con actividades en Estados Unidos y Chile

El presidente Javier Milei inicia una semana de actividades que estará dividida entre Estados Unidos y Chile, de modo que inaugurará formalmente el evento que se llevará a cabo en Nueva York, Argentina Week 2026; y luego participará de la asunción presidencial de su par chileno, José Antonio Kast.



Esta gira internacional comenzará hoy con una disertación en Yeshiva University, la institución de educación superior judía más importante del mundo. Posteriormente, concluirá la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner, un evento benéfico destacado en Nueva York que reconoce a las personas más influyentes en la vida judía y el apoyo a Israel.



El martes 10 de marzo mantendrá una reunión con el CEO de JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará la Argentina Week 2026, el encuentro que impulsa inversiones económicas y financieras, con el objetivo de fortalecer el vínculo de Argentina con los principales bancos de inversión de Wall Street.



Diez gobernadores, entre los cuales se encuentran los patagónicos Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), también serán parte de la Argentina Week y expondrán sobre los recursos naturales de sus provincias.



Mañana Milei partirá a Santiago de Chile, junto a su Gabinete, donde tiene previsto llegar antes de medianoche. El miércoles 11 asistirá a la ceremonia de asunción presidencial de Kast, el jefe de Estado recientemente electo, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.



La visita del mandatario argentino busca ratificar la consolidación política con el nuevo Gobierno; meses antes de la asunción, ambos líderes habían acordado trabajar en una agenda común sobre seguridad, migración y reactivación económica.



Javier Milei retornará a suelo argentino el próximo jueves y, posiblemente, realizará una serie de reuniones en Casa Rosada con su Gabinete para delimitar las acciones que llevará su gestión las próximas semanas.



Para el viernes, la agenda del Presidente contempla su participación en la jornada de cierre de Expoagro 2026 (Edición YPF Agro), ya que celebra el 20° aniversario de la megamuestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región.