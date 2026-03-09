Puerto Iguazú, en Misiones, suma una propuesta innovadora para quienes desean una escapada que combine naturaleza y comodidad sin alejarse de la ciudad. Entre Árboles, el nuevo hotel de Singular Collection by Amérian, abrirá sus puertas el 15 de marzo en un predio privilegiado donde la vegetación nativa fue preservada como eje central del proyecto.

Este alojamiento se encuentra en Av. 3 Fronteras 780, a pocos pasos del Hito Tres Fronteras y a aproximadamente 30 minutos del Parque Nacional Iguazú. El hotel se presenta como un refugio urbano que permite a los huéspedes disfrutar del paisaje selvático sin perder la cercanía con el centro de Puerto Iguazú.

El complejo está compuesto por 14 casas denominadas “houses”, unidas por pasarelas de madera que se adentran entre árboles y plantas autóctonas. Las opciones de alojamiento incluyen las Birdhouses, elevadas sobre las copas y con decks y piscinas privadas; las Treehouses, ubicadas al nivel de los troncos; TinyHouses; y Butterflyhouses, unidades accesibles próximas a la recepción.

Entre la naturaleza y alta tecnología

Cada casa cuenta con sistemas de domótica controlados por Alexa, que permiten manejar la iluminación, climatización y entretenimiento a través de tecnología inteligente. Esta combinación busca ofrecer una estadía donde el confort, la privacidad y la conexión con el entorno natural se complementan a la perfección.

En el ámbito gastronómico, Entre Árboles alberga Monarca, un restaurante de 360 m² con capacidad para 70 personas. El espacio combina áreas cubiertas, semicubiertas y al aire libre, con grandes ventanales que integran la selva al ambiente interior. Su propuesta culinaria destaca la cocina regional con preparaciones gourmet.

Para el relax, el sector Parasoles & Javé ofrece una piscina orgánica tipo estanque con redes suspendidas, barra de tragos y un área holística que incluye sala de masajes, sauna seco y un deck diseñado para actividades como yoga, catas y momentos de tranquilidad en el Jardín de Monte.

Hotel Entre Árboles: lujo y naturaleza en Puerto Iguazú

El diseño del hotel contempla principios de sustentabilidad desde su inicio. Se utilizan paneles fotovoltaicos para generar energía renovable, y un sistema de recolección de agua de lluvia abastece el riego de los espacios verdes. Además, la construcción privilegia materiales locales y sostenibles como madera reforestada, tacuara y piedra regional.

La decoración incorpora artesanías y esculturas que representan la fauna local, elaboradas con materiales reutilizados, resaltando la identidad cultural de Misiones y enriqueciendo la experiencia de los visitantes.