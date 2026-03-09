Siete personas atrapadas en un cañadón

Las fuertes tormentas que se registraron durante el fin de semana en distintos puntos de Neuquén dejaron rutas complicadas por barro, cañadones activados y un rescate que movilizó a equipos de emergencia cerca de Rincón de los Sauces.

El episodio más delicado ocurrió el domingo en la Ruta Provincial 6, en inmediaciones del basurero municipal. Allí, dos camionetas particulares intentaron atravesar un cañadón que llevaba una gran cantidad de agua.

Dentro de los vehículos viajaban siete personas: cinco adultos y dos menores. Los rodados quedaron varados en medio del cauce.

“Hubo que hacer un operativo de emergencia de bomberos de Rincón y una máquina vial que estaba trabajando removiendo barro en la zona”, explicó el director de Protección Civil de Neuquén, Carlos Cruz, en una entrevista con el programa de Pancho Casado y el equipo de AM550.

El despliegue permitió sacar a las personas del lugar sin que resultaran heridas.

“Pudieron ser rescatados y no fueron afectados”, precisó el funcionario.

Cañadones cargados y rutas con barro

Las tormentas se concentraron principalmente en el noreste de la provincia, donde en poco tiempo cayó una gran cantidad de agua.

Según explicó Cruz, los sectores más comprometidos fueron los alrededores de Rincón de los Sauces y áreas cercanas a la actividad petrolera.

“Cerca de Rincón de los Sauces se vio afectada por tormentas aisladas, no en la ciudad sino alrededores, donde se produjo la activación de los cañadones que rodean a la ciudad y áreas petroleras”, detalló.

Ese fenómeno generó dificultades para circular durante varias horas en la Ruta Provincial 6.

“Se reportó mucha agua en poco tiempo, cañadones que impidieron transitar durante horas en la Ruta Provincial 6”, indicó.

Daños en la Ruta 40

Otro de los puntos complicados fue un tramo de la Ruta Nacional 40, en el sector de Pampa del Salado, entre Chorriaca y Bajada del Agrio.

En ese lugar el agua bajó con fuerza desde un cañadón y afectó directamente la calzada.

“El agua superó la altura que tiene el guarda rail, afectó sobre la calzada, dejando piedras, barro y directamente levantó el guarda rail y quedó en la calzada”, explicó Cruz.

Tras el episodio, equipos de Vialidad trabajaron para despejar el sector y restablecer la circulación.

“Rápidamente Vialidad trabajó para recomponer la transitabilidad nuevamente y correr el guarda rail que quedó sobre la calzada”, agregó.

Tormentas previstas y monitoreo previo

El fenómeno meteorológico se había anticipado desde el viernes, cuando comenzó a ingresar un frente frío con humedad sobre distintos sectores de la provincia.

“Durante el fin de semana tuvimos ingreso de un frente frío con humedad en sectores de la provincia y generó probabilidad amplia de tener tormentas en corredores del centro, norte, noreste y sectores cercanos a la confluencia”, explicó Cruz.

Desde entonces se mantuvo el seguimiento de la situación con equipos locales y alertas preventivas.

“Desde el viernes avizoramos junto a equipos locales con alertas preventivas que emitieron desde AIC desde Defensa Civil de la Secretaría de Emergencias”, indicó.

Balance del temporal

Las lluvias también generaron actividad eléctrica y acumulación de agua en sectores de Picún Leufú, Paso Aguerre, Villa El Chocón y algunos barrios de la ciudad de Neuquén.

Pese a la intensidad de algunos episodios, el balance general fue limitado en cuanto a daños.

“Fue una situación esperada y anunciada. Pero sin grandes daños”, afirmó Cruz.

Según el funcionario, la mayor intensidad del fenómeno se desplazó finalmente hacia otras zonas de la región.

“Lo que fue en confluencia la afectación pasó prácticamente al norte de la provincia de Río Negro como al sur de Mendoza”, explicó.

Despliegue para reparar rutas

Tras el paso del temporal, este lunes comenzó un operativo para reparar los sectores afectados por barro y sedimentos en distintas rutas.

“Hoy se empieza un despliegue importante de Vialidad para solucionar todo”, señaló Cruz.

Mientras tanto, el pronóstico indica que la inestabilidad irá disminuyendo durante las próximas horas.