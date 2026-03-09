La final del Campeonato Mineiro terminó en un escándalo que recorrió el mundo: los jugadores de Atlético Mineiro y Cruzeiro protagonizaron una batalla campal con 23 jugadores expulsados, hecho que rápidamente se viralizó por la violencia mostrada en el campo de juego. El encuentro fue detenido durante más de 10 minutos y requirió la intervención de la Policía Militar. El árbitro Matheus Candançan solicitó protección y terminó confirmando la expulsión de 11 jugadores del Galo y 12 de La Bestia Negra. El episodio de agresiones e insultos involucró tanto a jugadores como a miembros del cuerpo técnico.

El partido concluyó con la victoria de Cruzeiro por 1-0 gracias a un gol de Kaio Jorge, pero la imagen que quedó fue la del gigantesco conflicto que se dio en los minutos de descuento del partido jugado en el Estadio Mineirão, que terminó por opacar el desenlace deportivo.

Según informó Globo Esporte, el árbitro Candaçan informó que la mayoría de las 23 expulsiones se dieron por agresiones durante una pelea generalizada al finalizar el encuentro. Solamente dos jugadores recibieron expulsiones por acciones individuales: Christian, de Cruzeiro fue sancionado por golpear al Everson, arquero del Mineiro "en la cabeza con la espinilla, con fuerza excesiva e intensidad alta", mientras que el propio guardamenta vio la roja por "agredir al rival con brutalidad, golpeándole con la rodilla en la cara". El informe del juez confirmó que este encuentro alcanzó el récord de expulsiones en el fútbol de Brasil.

Toda la trifulca se inició luego de que el arquero Everson se cruzara con Christian luego de atajar un disparo y que éste último llegara tarde y lo golpeara. Desde ahí todo escaló: primero el arquero le devolvió la agresión al futbolista de Cruzeiro y eso desencadenó en una reacción masiva de sus rivales, que fueron a pegarle de a varios, inaugurando la hecatombe que luego tuvo a jugadores, entrenadores y auxiliares en la disputa.

Así quedó Everson luego de la batalla campal.

El récord de expulsados, en Argentina

A pesar de la magnitud del conflicto, el récord mundial de expulsiones en un partido de fútbol sigue siendo argentino, con 36 jugadores que vieron la roja en un encuentro de la Primera D en 2011 entre Claypole y Victoriano Arenas. Este partido, aunque marcó un récord en Brasil, no pudo igualar a aquel de la última categoría del fútbol nacional.

En total los expulsados fueron 11 de Atlético Mineiro: el arquero Everson más Renan Lodi, Gabriel Ferreira, Junior Alonso, Alan Franco, Hulk, Lyanco, Ruan, Alan Minda, Angelo Preciado y Mateo Cassierra. Por el lado de Cruzeiro vieron la roja Christian, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Kaio Jorge, Joao Messias, Kaua, Lucas Villalba, Cassio, Matheus Henrique, Walace, Fagner y Gerson Santos.