Después de haberse casado por civil el pasado 21 de febrero, Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri celebraron finalmente su boda con una imponente fiesta de estilo italiano en la quinta familiar de los Macri, ubicada en Los Polvorines. La jornada estuvo marcada por el amor, la alegría y la compañía de invitados destacados, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, quien además de felicitar a su sobrino y su pareja, participó activamente en el baile.

La celebración combinó la elegancia clásica con un ambiente mediterráneo, desarrollándose al aire libre en un entorno natural que evocó las bodas europeas. La influencer compartió en sus redes sociales, donde cuenta con más de 1,9 millones de seguidores, diversos momentos especiales de la fiesta y describió su día como “bendecida y completamente feliz”.

Emily Lucius recomendó disfrutar la previa con personas que “llenen el alma, que estén en los malos momentos y siempre deseen lo mejor”, mostrando una fotografía con su hermana y amigas durante los preparativos.

Uno de los instantes más emotivos ocurrió cuando su padre, Miguel Ángel Lucius, vio por primera vez su vestido de novia, generando una profunda emoción. La novia afirmó que ese momento quedará grabado en su memoria y corazón, y destacó la intervención de su padre en la ceremonia, que conmovió a todos los presentes.

También dedicó palabras muy especiales a su madre, Silvia Kairuz, agradeciéndole por ser un soporte fundamental y describiéndola como “la persona más bondadosa, simple, dulce y hermosa” que conoce, expresando su eterna gratitud y bendición.

La ceremonia comenzó a las 19 horas en un clima cargado de emoción. La novia hizo su entrada acompañada por su padre, provocando ternura y lágrimas entre los asistentes, quienes la recibieron con aplausos.

Para la ocasión, Emily lució un vestido blanco largo y entallado con un pronunciado escote en forma de corazón y los hombros descubiertos, complementado únicamente con un collar de brillantes. Más tarde, durante la ceremonia central, eligió un modelo minimalista con escote corazón, hombros caídos y una falda voluminosa con una hilera de botones en la espalda. Rodrigo optó por un esmoquin negro clásico con camisa y corbata blanca, destacándose ambos por su elegancia y un toque divertido en la celebración.

Su hermana, Belu Lucius, ofició la ceremonia y brindó un cálido discurso a los recién casados: “Son los tíos perfectos para mis hijos Bauti y Benja. El único consejo que yo les puedo dar en este caso es que se escuchen, que sean atentos”. Su marido, el exjugador de rugby Javier Ortega Desio, también expresó su apoyo y cariño, emocionando a todos con sus palabras.

Invitados de la farándula, empresarios y destacadas personalidades

Entre los invitados destacados estuvieron Mauricio Macri, quien además cedió la quinta para el evento, y figuras del espectáculo como Rocío Marengo con Eduardo Fort, Mica Viciconte con Fabián Cubero, la Peque Pareto, Fede Bal, Sofía “Jujuy” Jiménez, Cande Ruggeri con Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, entre otros.

Rocío Marengo saludó a la pareja en sus redes con un mensaje afectuoso: “¡Viva el amor! Toda la felicidad del mundo, los quiero”. Por su parte, el periodista Nico Peralta compartió imágenes del festejo y escribió: “Se casaron Emi y Rodri y todo esto pasó en su inolvidable noche de boda. Todo superó cualquier sueño: fue la noche perfecta. Los amo y les deseo una vida hermosa juntos ¡Que vivan los novios!”.

La decoración fue uno de los aspectos más alabados del evento. Los novios apostaron por una estética cálida y vibrante, alejándose de los altares tradicionales. El escenario principal estuvo adornado con un arco circular de flores naturales, con rosas en tonos amarillos y naranjas intensos, follaje verde silvestre y flores blancas, buscando transmitir frescura y vitalidad propias del verano.

Emily destacó en sus redes sociales el trabajo de la ambientadora Pauli de @thefunfactory_, señalando: “La boda fue temática italiana. Queríamos algo diferente, nos la re jugamos pero sabemos que si hay una ambientadora que todo lo logra es Pauli. ¡Ninguno pudo creer lo increíble que quedó!”.

La fiesta reflejó la combinación de lujo y calidez en un entorno natural, generando un ambiente exclusivo pero cercano que captó la atención de medios y usuarios en redes sociales, donde cientos de personas comentaron y compartieron imágenes del evento.

Boda italiana de Emily Lucius y Rodrigo Macri con Mauricio Macri presente

El emotivo mensaje de Mauricio Macri tras la boda fue compartido en Instagram al día siguiente: “Contento y emocionado de ver a mi sobrino Rodrigo casarse este fin de semana y de verlo tan enamorado. Estoy seguro de que su mamá, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”, escribió junto a una foto de los novios. Sandra Macri falleció en junio de 2014 a los 53 años tras una larga enfermedad.

Tras una velada llena de alegría y baile, Emily y Rodrigo ya se preparan para iniciar su nueva etapa como pareja casada, luego de una de las celebraciones más comentadas de la temporada.