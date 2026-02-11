¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 11 de Febrero, Neuquén, Argentina
INCIDENTES FRENTE AL CONGRESO

La rutina de la violencia se desplegó mientras se trata la reforma laboral

Sectores de izquierda se enfrentaron con la policía frente al Congreso, mientras se debatía el proyecto de reforma laboral, que recibiría media sanción.

Por Rubén Boggi

Director de Mejor Informado y conductor del programa Así Estamos por Mitre Patagonia.
Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 17:21
Toda la lamentable rutina de la violencia política se desplegó frente al Congreso Nacional este miércoles, mientras en el recinto del Senado se debatía, con rumbo a su aprobación en general, el proyecto de ley de reforma laboral. Manifestantes de sindicatos, organizaciones sociales, y partidos de izquierda, voltearon vallas y se enfrentaron con la policía, que reprimió utilizando gases, balas de goma, y otros elementos usuales en estos casos. La postal fue la misma que en tantas ocasiones, con algunos detalles innovadores.

Se vio, por ejemplo, a militantes armar bombas molotov en plena calle, frente a cámaras que los grababan, y después arrojarlas contra la policía.

En el recinto del Senado, la violencia pasaba solo por la oratoria de algunos congresistas; pero con el conocimiento asumido de que el gobierno de Javier Milei ya tenía los votos necesarios para aprobar el proyecto de reforma laboral: un total de 44 legisladores habrían asegurado el voto a mayor en general, según había anticipado el martes la jefa del bloque oficialista, la senadora Patricia Bullrich.

Los incidentes fueron serios en cuanto a la magnitud de la violencia. A las 17 de este miércoles, se contaban al menos cuatro policías heridos, del primer cordón desplegado, el que se enfrentaba cuerpo a cuerpo con los manifestantes. También se mencionó un número aun no determinado de militantes detenidos.

El ambiente estaba muy cargado, desde las horas previas: No ayudó para nada, por ejemplo, que el rionegrino Roberto Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) amenazara a los gobernadores que apoyan el proyecto de la Casa Rosada, con un sonoro "firmarán su sentencia de muerte".

 

