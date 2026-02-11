La quinta fecha del Torneo Apertura 2026 arranca este jueves y se perfila como una jornada clave para varios equipos. Tigre se mantiene en el centro de la escena: tras vencer 3-1 a Racing y dar el golpe histórico 4-1 ante River en el Monumental, el Matador recibirá a Aldosivi a las 19 en Victoria, buscando continuar con su racha y consolidarse como uno de los animadores del torneo.
Más tarde, River intentará recuperarse de la dura caída ante Tigre y visitará a Argentinos Juniors en La Paternal a las 21:15, con la presión de volver al camino del triunfo y mejorar su imagen.
Cronograma completo de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026
Jueves 12/2
-
Tigre vs Aldosivi – 19.
-
Argentinos Juniors vs River – 21:15
Viernes 13/2
-
Independiente vs Lanús – 20.
-
Unión de Santa Fe vs San Lorenzo – 22:15
-
Defensa y Justicia vs Vélez – 22:15
Sábado 14/2
-
Banfield vs Racing – 17:30
-
Huracán vs Sarmiento – 19:45
-
Talleres de Córdoba vs Gimnasia de Mendoza – 19:45
-
Independiente Rivadavia vs Belgrano – 22.
-
Atlético Tucumán vs Estudiantes de Río Cuarto – 22.
Domingo 15/2
-
Gimnasia y Esgrima (LP) vs Estudiantes (LP) – 17.
-
Boca vs Platense – 19:30
-
Rosario Central vs Barracas Central – 22.
-
Instituto vs Central Córdoba (SdE) – 22.
Lunes 16/2
-
Deportivo Riestra vs Newell’s – 19.