La quinta fecha del Torneo Apertura 2026 arranca este jueves y se perfila como una jornada clave para varios equipos. Tigre se mantiene en el centro de la escena: tras vencer 3-1 a Racing y dar el golpe histórico 4-1 ante River en el Monumental, el Matador recibirá a Aldosivi a las 19 en Victoria, buscando continuar con su racha y consolidarse como uno de los animadores del torneo.

Más tarde, River intentará recuperarse de la dura caída ante Tigre y visitará a Argentinos Juniors en La Paternal a las 21:15, con la presión de volver al camino del triunfo y mejorar su imagen.

Cronograma completo de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Jueves 12/2

Tigre vs Aldosivi – 19.

Argentinos Juniors vs River – 21:15

Viernes 13/2

Independiente vs Lanús – 20.

Unión de Santa Fe vs San Lorenzo – 22:15

Defensa y Justicia vs Vélez – 22:15

Sábado 14/2

Banfield vs Racing – 17:30

Huracán vs Sarmiento – 19:45

Talleres de Córdoba vs Gimnasia de Mendoza – 19:45

Independiente Rivadavia vs Belgrano – 22.

Atlético Tucumán vs Estudiantes de Río Cuarto – 22.

Domingo 15/2

Gimnasia y Esgrima (LP) vs Estudiantes (LP) – 17.

Boca vs Platense – 19:30

Rosario Central vs Barracas Central – 22.

Instituto vs Central Córdoba (SdE) – 22.

Lunes 16/2