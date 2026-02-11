¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 11 de Febrero
Fecha apasionante

Cinco días de acción: los partidos que no te podés perder de la fecha 5

Desde este jueves, la Liga Profesional de Fútbol tendrá cinco días de acción con goles, sorpresas y clásicos que prometen emociones hasta el lunes.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 16:38
Torneo Apertura al rojo vivo: Tigre intratable, River busca revancha y clásicos que prometen fuego

La quinta fecha del Torneo Apertura 2026 arranca este jueves y se perfila como una jornada clave para varios equipos. Tigre se mantiene en el centro de la escena: tras vencer 3-1 a Racing y dar el golpe histórico 4-1 ante River en el Monumental, el Matador recibirá a Aldosivi a las 19 en Victoria, buscando continuar con su racha y consolidarse como uno de los animadores del torneo.

Más tarde, River intentará recuperarse de la dura caída ante Tigre y visitará a Argentinos Juniors en La Paternal a las 21:15, con la presión de volver al camino del triunfo y mejorar su imagen.

Cronograma completo de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Jueves 12/2

  • Tigre vs Aldosivi – 19.

  • Argentinos Juniors vs River – 21:15

Viernes 13/2

  • Independiente vs Lanús – 20.

  • Unión de Santa Fe vs San Lorenzo – 22:15

  • Defensa y Justicia vs Vélez – 22:15

Sábado 14/2

  • Banfield vs Racing – 17:30

  • Huracán vs Sarmiento – 19:45

  • Talleres de Córdoba vs Gimnasia de Mendoza – 19:45

  • Independiente Rivadavia vs Belgrano – 22.

  • Atlético Tucumán vs Estudiantes de Río Cuarto – 22.

Domingo 15/2

  • Gimnasia y Esgrima (LP) vs Estudiantes (LP) – 17.

  • Boca vs Platense – 19:30

  • Rosario Central vs Barracas Central – 22.

  • Instituto vs Central Córdoba (SdE) – 22.

Lunes 16/2

  • Deportivo Riestra vs Newell’s – 19.

