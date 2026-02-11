El anuncio del 11 de febrero de 2026 en Viedma no fue uno más. Mario Figueroa, con tono firme y mirada estratégica, dejó en claro que el acuerdo por Argentina GNL no es solo un proyecto: es un salto hacia el futuro. “Estamos preparando a Río Negro para el futuro y para que los rionegrinos sean protagonistas del nuevo escenario energético”, dijo, sintetizando en una línea la magnitud de lo que está en juego.

Figueroa subrayó que este avance es fruto de años de trabajo bajo la conducción del gobernador Alberto Weretilneck. “Río Negro puede recibir inversiones, tiene previsibilidad económica, seguridad jurídica y estabilidad política. Estas condiciones no son casualidad, son fruto de un rumbo claro”, remarcó. La frase resonó como un mensaje de confianza hacia empresarios, trabajadores y ciudadanos.

El funcionario insistió en que el proyecto no quedará en los papeles ni en cifras macroeconómicas. El objetivo es que el impacto se sienta en cada rincón de Río Negro: más empleo, proveedores locales en acción y obras de infraestructura que acompañen la exportación de gas natural licuado. La consigna es clara: que los beneficios lleguen a la gente.

Con visión de largo plazo, Figueroa destacó que estos proyectos están pensados para sostenerse durante las próximas décadas. La preparación de la Región Atlántica, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de la masa empresaria rionegrina son piezas clave para que la provincia no solo reciba inversiones, sino que las capitalice.

Finalmente, el Secretario de Energía recordó que el contexto global abrió una oportunidad única para el GNL. “La Argentina tomó la decisión de avanzar y Río Negro reúne las condiciones necesarias para que este desarrollo se concrete aquí. Este es el camino que nos permitirá diversificar la economía y darle mayor estabilidad a la provincia”, afirmó.