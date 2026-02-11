Un neuquino reconoció su camioneta robada en un aviso de redes sociales, pactó un encuentro con el supuesto vendedor en una estación de servicio de Allen y alertó a la Policía. El operativo fue positivo porque además de trecuperar la Chevrolet Montana blanca, la banda quedó detenida. Ahora la fiscalía investiga la participación de los jóvenes, que por el momento quedaron ligados a la causa por encubrimiento. Tres son de Regina y uno de Allen.

Todo comenzó con un simple scroll en redes sociales. Entre publicaciones de compraventa apareció la camioneta que le habían robado meses atrás en el barrio Confluencia de Neuquén. El propietario no dudó: era su Montana modelo 2013, color blanco, idéntica a la que había denunciado en octubre de 2025. La sorpresa se transformó en decisión: contactó al vendedor y acordó una cita para “cerrar la operación”.

La cita con trampa

Pero el hombre no estaba solo. Antes de dar el paso, avisó a la Policía y compartió sus sospechas. Con ese dato, una comisión de la Comisaría 6º de Allen se apostó en la estación de servicio elegida como punto de encuentro. Allí, la tensión se palpaba: el dueño esperaba ver su camioneta, los uniformados aguardaban el momento justo, y los sospechosos llegaron confiados, sin imaginar la emboscada.

Cuando la Chevrolet Montana apareció, la escena se resolvió en segundos. Los efectivos rodearon el vehículo y sorprendieron a los cuatro ocupantes. Dos de ellos, de 38 años, y otro de 29, con domicilio en Villa Regina; el cuarto, un joven de 21, residente en el barrio Matadero de Allen. Al pedirles la documentación, la verdad salió a la luz: el vehículo figuraba a nombre del denunciante.

La causa judicial

La Fiscalía en turno intervino de inmediato. Se abrió una causa por encubrimiento y uno de los detenidos fue imputado por la tenencia del vehículo robado. La camioneta fue entregada al propietario en calidad de depositario judicial, mientras los sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial para su identificación y notificación de la causa.

La historia no termina aquí. La investigación continúa para determinar si los implicados tienen antecedentes o vínculos con otros delitos.