Este 11 de febrero, Mendoza vive una intensa celebración por el Día de la Virgen de Lourdes, con una multitud de peregrinos que se dirigen al Santuario de El Challao, que cumple 100 años de presencia y devoción en la región.

El Santuario Nuestra Señora de Lourdes es un símbolo de fe para los mendocinos y un punto de encuentro para quienes buscan agradecer, pedir o renovar su esperanza. La conmemoración se destaca por su combinación de tradición, emoción y sentido comunitario.

Las actividades religiosas se desarrollan desde la madrugada hasta la noche

Horario de actividades:

5:30: Rosario de la Aurora

6 a 12: Santas Misas

17: Misa por la salud de los enfermos

21: Procesión desde los Portones del Parque

23: Santa Misa presidida por Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza

Durante toda la jornada, sacerdotes estarán disponibles para confesiones, invitando a vivir la celebración con serenidad y cuidados básicos como hidratarse, usar ropa cómoda y acompañar especialmente a niños y adultos mayores.

La devoción a la Virgen de Lourdes tiene su origen en las apariciones de 1858 en Lourdes, Francia, cuando Bernadette Soubirous fue testigo de manifestaciones marianas. Ese fervor se replica con identidad local en El Challao, consolidando un centro de peregrinación fundamental para la región.

Para facilitar el traslado de los fieles, la Asociación Unida Transporte Automotor de Mendoza (AUTAM) dispuso un servicio especial de micros que conecta Plaza Independencia con el Santuario, operando desde las 5:30 hasta la 1:00, acompañando el flujo constante de peregrinos.

Esta jornada representa un camino de fe que se renueva año tras año, con un siglo de historia que sigue creciendo a través de cada oración y paso dado por miles de devotos en Mendoza.