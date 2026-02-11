El Argentina Open 2026 sigue su curso este miércoles en el Buenos Aires Lawn Tennis Club Serán cinco los partidos de la primera y segunda ronda del certamen, distriubuidos en el court Guillermo Vilas y en el Estadio 2, y entre los destacados están el estreno de Francisco Cerúndolo y el duelo albicelente entre Román Burruchaga y Tomás Etcheverry. La transmisión es a través de TyC Sports.

En el escenario principal la jornada la abren el platense, séptimo preclasificado, ante Burruchaga. El Retu se llevó un primer set muy parejo por 7-6 (5) ante el hijo del campeón del mundo, y pretende llegar lejos para dejar atrás la decepción de 2025, donde quedó afuera ante João Fonseca, quien luego se quedó con el título.

A continuación, el checo Vit Kopriva juega con el italiano Mateo Berrettini, en un duelo de dos que dejaron argentinos en el camino. Más adelante, el campeón defensor y tercer sembrado Fonseca va contra el chileno Alejandro Tabilo, mientras que el último turno será para el estreno de Cerúndolo cuyo duelo será frente al boliviano Hugo Dellien, proveniente de la qualy.

Navone avanzó ante Nava

En el duelo pendiente de primera ronda, la Nave no tuvo inconvenientes para acceder a la segunda ronda frente al norteamericano. En el primer set un quiebre rápido encarriló el duelo para el oriundo de 9 de Julio, quien en el séptimo juego volvió a romper el saque de su rival para redonear un sólido 6-2. La segunda manga continuó favoreciendo a un Navone determinado y sólido desde el fondo, que aprovechó las imprecisiones de Nava para sacar un nuevo break rápido. Ya con la ventaja, el argentino se hizo de dos rupturas más que sellaron el contundente 6-2 y 6-1. Ahora, el desafío será ante un compatriota que viene en racha: Camilo Ugo Carabelli.