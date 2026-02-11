La ciudad de Neuquén se prepara para vivir un fin de semana largo de Carnaval con una amplia agenda de actividades turísticas, recreativas y gastronómicas del 14 al 17 de febrero. La Subsecretaría de Turismo municipal invita a vecinos y visitantes a disfrutar de propuestas gratuitas y experiencias especiales pensadas para todos los públicos.

Paseos gratuitos para redescubrir la ciudad

Durante los cuatro días habrá recorridos guiados sin costo para conocer los principales atractivos naturales, históricos y culturales de la capital neuquina. Las salidas serán desde la Oficina de Informes Turísticos, ubicada en Av. Olascoaga y vías del ferrocarril, con inscripción presencial 30 minutos antes del inicio de cada paseo.

Además, los guiados por Península Hiroki se realizarán durante todo el fin de semana, de 9.30 a 18, con recorridos cada dos horas, ofreciendo una oportunidad ideal para disfrutar del paisaje ribereño.

Experiencia aventura: flotada por el río Limay

Entre las propuestas aranceladas se destaca una flotada en gomón por el río Limay, organizada junto a agencias de viajes receptivas de la ciudad.

La actividad será el sábado 14 a las 14, con punto de encuentro en el Centro de Informes Turísticos sobre Av. Olascoaga 10, Parque Central. La experiencia incluye traslado ida y vuelta hasta el balneario de Plottier, merienda artesanal, mini trekking por cañadones hasta un mirador panorámico, seguro de accidentes personales y equipo de seguridad. La duración estimada es de cinco horas.

El valor es de $90.000 por persona y los cupos son limitados. Las reservas pueden realizarse al 2995 80-6402. Participan las agencias Dos Puntos, Nqn Travel e Itza Bella.

Semana de la Pizza: sabor y promoción local

En el marco del programa “Confluencia de Sabores”, del 14 al 22 de febrero se desarrollará una nueva edición de la Semana de la Pizza, uno de los eventos gastronómicos más esperados del año.

Bares, confiterías y pizzerías como Amore, Oliver, Pizza Park, Owe, Primo, Hopfen Bar, La Ranchería, Casa León y Borken, entre otros, ofrecerán promociones especiales, combos y descuentos tanto para consumo en salón como para llevar o delivery.

Las propuestas deberán incluir ingredientes regionales y opciones inclusivas, como alternativas vegetarianas. Además, el público podrá votar su pizza favorita a través de las redes sociales oficiales de Turismo Neuquén Capital, eligiendo así las pizzerías destacadas de esta edición.

Presencia en los festejos de Carnaval

En el marco de los festejos, la Subsecretaría de Turismo estará presente el domingo 15 desde las 19 en el Monumento General San Martín con un punto de información y promoción turística. Allí se brindará asesoramiento y se entregarán obsequios promocionales.

Con esta agenda, Neuquén Capital se posiciona como un destino urbano con propuestas para disfrutar en familia o con amigos, combinando naturaleza, aventura y gastronomía durante el fin de semana largo.