El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este lunes con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en una señal de coordinación política con la Casa Rosada y como parte de la estrategia del Gobierno nacional para conseguir apoyos legislativos de cara al debate de la reforma laboral en el Congreso.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa del Chaco, donde Zdero destacó la reunión en sus redes sociales y aseguró que ambas partes avanzarán en una agenda conjunta de trabajo para fortalecer el vínculo entre Nación y provincia, con eje en la gestión, el desarrollo y nuevas oportunidades para los chaqueños.

La visita de Santilli forma parte de una intensa agenda política y territorial que el ministro del Interior desplegó durante enero. El objetivo central es reforzar las negociaciones con gobernadores aliados y dialoguistas, en momentos en que el oficialismo busca llegar con los votos necesarios al tratamiento del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei durante las sesiones extraordinarias.

En ese esquema, el mandatario chaqueño aparece como uno de los gobernadores con mejor sintonía política con el Gobierno nacional. La reunión apuntó a construir consensos y sostener un canal de diálogo fluido entre la Nación y las provincias, un aspecto clave para el avance de las iniciativas oficiales en el Congreso.

La ronda de encuentros continuará en los próximos días. Este martes, Santilli recibirá en la Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien pese a pertenecer a un espacio opositor mantiene abiertos los canales de diálogo con el Ejecutivo. Además, el miércoles viajará a la Patagonia junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para recorrer las zonas afectadas por los incendios forestales, una problemática que ya motivó visitas previas y trabajo conjunto con autoridades provinciales.

Las recorridas seguirán durante todo enero e incluirán también una visita a Mendoza, donde el ministro se reunirá con el gobernador Alfredo Cornejo. En paralelo, el Gobierno nacional continúa ordenando el escenario político y legislativo, con el foco puesto en asegurar respaldos antes de la convocatoria formal a sesiones extraordinarias.