Mirtha Legrand soplará 99 velitas este 23 de febrero y ya tiene todo definido para una noche que promete elegancia y tradición. La conductora eligió celebrar en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, en Barrio Parque, y el punto neurálgico del encuentro será el parque de la mansión, un espacio que se convirtió en escenario habitual de sus festejos.

Mirtha Legrand volverá a apostar por ese entorno verde que combina amplitud y privacidad. El jardín trasero ofrece una vista directa a la fachada de estilo francés de la casa, con ventanales y balcones que enmarcan la escena. Allí, la vegetación prolijamente cuidada y la pileta ubicada sobre uno de los laterales construyen un marco ideal para una celebración al aire libre.

El parque no es solo un fondo atractivo para las fotos: su disposición permite montar largas mesas, ubicar sillones y crear distintos sectores para que los invitados circulen con comodidad. En anteriores cumpleaños, el juego de luces fue uno de los recursos más celebrados, y todo indica que este año la ambientación volverá a ser un punto fuerte en la puesta en escena.

La reunión tendrá entre 40 y 50 invitados, según trascendió, con presencia de familiares y figuras cercanas a la diva. Mirtha Legrand mantiene la costumbre de rodearse de su círculo más íntimo, en un formato que privilegia la conversación y la gastronomía cuidada por sobre los grandes despliegues multitudinarios.

En cuanto al vestuario, la Chiqui ya confirmó que lucirá diseños de Claudio Cosano y de Iara Alta Costura, dos firmas que la acompañan desde hace años en sus fechas clave. Los cambios de look forman parte del ritual de cada cumpleaños, con estilismos pensados especialmente para la ocasión y acordes al clima nocturno del jardín.

El menú estará a cargo del catering de Carlos Schuster, otro nombre habitual en las celebraciones de la conductora. La propuesta gastronómica será gourmet y servida en el mismo parque, aprovechando la amplitud del terreno para montar una cena bajo las estrellas. Entre luces, vegetación y detalles cuidados al extremo, el jardín de Barrio Parque volverá a convertirse en el escenario donde Mirtha Legrand escriba una nueva página de su historia.