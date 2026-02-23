El presidente del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y tesorero de la entidad Pablo Toviggino fue reelegido presidente de la Liga Santiagueña de Futbol por el período 2026-2027, tras la Asamblea General Ordinaria desarrollada el sábado a la noche con la participación de los representantes de los clubes afiliados. El respaldo fue unánime y se aprobaron todos los puntos del Orden del Día.

El parte de prensa de los medios afines indicaron que "en el aspecto institucional, se informó un superávit económico importante, además de destacar en la Memoria el trabajo dirigencial realizado durante 2025. Toviggino detalló las diversas actividades vinculadas al fútbol oficial, divisiones formativas, fútbol femenino y futsal, así como también los programas de capacitación destinados a dirigentes, entrenadores y futbolistas. El dirigente agradeció especialmente la política deportiva del Gobierno provincial encabezado por el Dr. Gerardo Zamora, resaltando el acompañamiento hacia las instituciones que conforman la Liga y el rol social que cumplen los clubes en toda la provincia".

Durante su exposición, Toviggino valoró la campaña de Central Cordoba en la Liga Profesional de Futbol, con su histórica participación en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. También destacó que Club Atlético Mitre y Club Atlético Güemes lograron mantener la categoría en la Primera Nacional, al igual que Sarmiento de La Banda en el Torneo Federal A.

Además, remarcó que en 2025 participaron 20 clubes santiagueños en el Torneo Regional Federal Amateur y que la provincia fue sede de acontecimientos de relevancia como partidos de la Copa Argentina y finales de la Liga Profesional, con un fuerte impacto turístico y económico. En el Punto E del Orden del Día se procedió a la proclamación de Toviggino como presidente para el período 2026-2027. Lo acompañarán Manuel Cuevas como vicepresidente primero y Víctor María Ledesma como vicepresidente segundo.

Las instituciones afiliadas ratificaron así una línea de trabajo que, según se destacó en la Asamblea, se sostiene con un marcado orden dirigencial y un crecimiento sostenido en cada período anual de la entidad madre del fútbol santiagueño.