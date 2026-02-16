En medio de un Carnaval con alto movimiento turístico en la Argentina, San Martín de los Andes volvió a posicionarse entre los destinos más buscados de la Patagonia. Según un informe elaborado por la Secretaría de Turismo de la Nación junto con la Cámara Argentina de Turismo, la localidad neuquina alcanzó un 70% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo.

El relevamiento incluyó 121 destinos turísticos de todo el país y arrojó cifras contundentes: un tercio de las localidades superó el 90% de ocupación, mientras que el 50% alcanzó al menos el 80% de reservas. En ese contexto de fuerte demanda, San Martín de los Andes sostuvo un nivel sólido de visitantes y se mantuvo dentro del mapa de los lugares más elegidos del sur argentino.

Si bien el porcentaje se ubicó por debajo de otros destinos patagónicos que lideraron el ranking, el balance fue positivo. En la región, Tierra del Fuego encabezó la ocupación con registros superiores al 90%. También se destacaron Villa Pehuenia y Villa Traful, con un 80%, mientras que Villa La Angostura alcanzó el 77%.

Desde el sector turístico valoraron que la ciudad mantuvo un flujo constante de turistas durante el feriado, en línea con el buen desempeño general de la Patagonia en esta temporada de verano. Además, el informe señala que las reservas para la segunda quincena de febrero ya rondan el 50% en varios destinos, un dato alentador para San Martín de los Andes, que continúa ofreciendo actividades al aire libre, propuestas gastronómicas y eventos culturales.

El intenso movimiento turístico también se reflejó en el transporte. Solo Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron unos 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo, mientras que Buquebus informó un incremento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia la Argentina.

A nivel nacional, las fiestas regionales impulsaron la demanda en distintos puntos del país. En La Rioja, la ocupación superó el 90% durante la Fiesta Nacional de la Chaya; Córdoba promedió más del 85% de reservas y proyecta un 16% más de arribos que en 2025, traccionada por el Cosquín Rock. En Cuyo, destinos como Potrerillos, Uspallata y Cacheuta superaron el 80%, mientras que San Luis alcanzó un promedio del 81%. La Ciudad de Buenos Aires llegó al 83% de reservas, uno de los mejores registros de Carnaval de los últimos cinco años.

En la Costa Atlántica, Villa Gesell, Mar de las Pampas, Mar Azul, Las Gaviotas, Mar del Plata y Cariló también superaron el 80% de ocupación.

Con este escenario de alta demanda turística en todo el país, San Martín de los Andes reafirma su lugar entre los destinos patagónicos más elegidos. El 70% de ocupación durante el Carnaval y las reservas que ya se proyectan para lo que resta de febrero marcan un cierre de temporada con perspectivas positivas para la ciudad cordillerana.