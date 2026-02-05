El Gobierno anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un nuevo espacio destinado a desmentir lo que considera “falsedades y operaciones” difundidas por medios de comunicación y sectores de la oposición.

La iniciativa fue presentada mediante un comunicado oficial en el que se plantea que la oficina tendrá como misión refutar públicamente contenidos inexactos y combatir la desinformación. Según la Casa Rosada, limitarse a informar resulta insuficiente “si la desinformación avanza sin respuesta”.

El presidente Javier Milei replicó el anuncio en redes sociales y aseguró que la medida busca “desenmascarar mentiras y operaciones”. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor Santiago Caputo también celebraron la creación de la cuenta oficial en X, que estará bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación dirigida por Javier Lanari.

El comunicado oficial sostiene que la intención es “brindar más información para que los ciudadanos puedan distinguir hechos de relatos”, y vincula la decisión con la política de recorte de la pauta oficial. Desde el Gobierno remarcan que la oficina no tendrá como objetivo “convencer ni imponer una mirada”, sino aportar elementos para que la sociedad pueda evaluar por sí misma.

La nueva dependencia se enmarca en una estrategia más amplia de comunicación directa a través de redes sociales, con la idea de reaccionar en tiempo real ante informaciones que el Ejecutivo considere falsas o incompletas. Por el momento, no se prevé crear una estructura administrativa adicional, sino articular su funcionamiento con los equipos ya existentes.