Querido Papá Noel. Más querido y anhelado que nunca. Ante todo, debo admitirte que me da un poco de vergüenza tener que escribirte, porque tengo 33 años y ya dejé los juguetes… bueno la mayoría.

El problema es que no tengo a nadie más a quién recurrir. Mi papá me trata como un androide con esto de la Pandemia de coronavirus y mantiene una distancia conmigo como si fuera un divorcio de Wanda Nara. Pareja tampoco tengo. El protocolo -aunque suene a excusa perfecta-me hizo sentir más solo que “Mi pobre angelito en navidad”. Y mis amigos, ja, mis amigos deben estar escribiendo también su cartita.

Lo cierto es que te necesito a vos Noel porque sos la última ilusión que queda en este 2020. ¿Porqué? porque el coronavirus sigue estando entre nosotros pero detrás de toda esta gran pesadilla melodramática, la vida en este país nos está “covideando” aún más fuerte.



Igual, no sé si este año podrás venir, te cuento. Resulta que los permisos en Argentina son como el Juego de la Oca y dudo que pases los requisitos de cada jurisdicción. Nuestro presidente dice una cosa pero los gobernadores quieren otra y los intendentes otra, así que imagínese al pueblo cómo domina sus verborragias argentas.

Para mí, no importa el color o la región que esté al mando barba, por eso empiezo por pedirte que mandes AUTOCRÍTICA para que todas, todes, todis, todos, todus tiremos hacia el mismo lado. Acá lo que sobra es fanatismo y los que te pegan cuando el otro está en el piso.

Te pido que mandes SALUD, pero no para los que sufren de coronavirus. Para aquellas personas que la siguen peleando con enfermedades terribles y no pueden tratarse porque el sistema no los valora o no es suficiente.



Te pido hospitales y tecnología para que los más chicos no sigan sufriendo traslados. Además, te pido que no pasen más casos como los de Solange, que no pudo despedirse de su padre en Córdoba. O el caso de Abigail, la nena con cáncer que le negaron el ingreso a Santiago del Estero para cuidarse del Covid. Te pido básicamente COHERENCIA barba con estas cosas.

Te pido COMPASIÓN también. Para los políticos que todavía piensan que, con parques nuevos, bicisendas y sillas para los bares en las calles céntricas van a tapar la desigualdad que existe en los alrededores de la ciudad. Tapar con canastas de fin de año el hambre, la falta de trabajo, de viviendas. Tapar con sobres y entongues la inseguridad constante por la seguridad de votos en elecciones.

Te pido INTEGRIDAD para nuestros recursos económicos. Sí, ya sé, hasta los trineos se deben estar riendo. Es que tenemos tantos recursos, pero, hasta la vaca muerta resucita y se vuelve a morir al ver lo mal que la exprimen en nuestro territorio, Noel.



Te pido y te suplico, JUSTICIA. Sin importar el color de los pañuelos. Te pido que no haya más pañuelos de mujeres teñidos de sangre en este país.

Y por último te pido IGUALDAD. Para los jubilados, para los niños y para ellas. Para los que menos tienen y no son escuchados.

Te pediría muchas cosas más pero no me da la nafta Noel y el combustible en Argentina acaba de volver a aumentar. Te pido que te cuides vos también, y que por las dudas no te pongas la vacuna acá en Argentina. Bah! Tenes más de 60 años vos, no?



Te mando un abrazo. Virtual, claro.



Emi Romer, desde "la mejor provincia".



Neuquén, Navidad 2020.