La abuela que volvió de la muerte cuenta lo que vio "en el más allá"

La tremenda experiencia que vivió una abuela argentina "en el más allá se hizo viral en las últimas horas. La mujer detalló su "viaje" en dos videos de Tiktok titulados “murió y cuenta lo que vio”. El primero cosechó 1.2 millones de visualizaciones, mientras que el segundo sólo alcanzó hasta el momento las 118 mil.

Ambos fueron publicados por Adriano Sánchez, un influencer que día a día gana adeptos por compartir testimonios sobre rencarnación.

La mujer comienza relatando que un día cuando sus hijos eran chicos, se empezó a sentir “rara” en materia de salud, fue al baño a verse y estaba hinchada.

Su marido, la llevó inmediatamente al hospital, donde se desmayó y “no podía hablar porque tenía la garganta totalmente cerrada”.

Había sufrido una reacción alérgica a un medicamente y la asfixia por inflamación de las vías respiratorias le provocó un paro cardiaco.

Su corazón se paró por completo y fue dada por “muerta durante cuatro minutos”, que para ella fueron toda una vida.

“En vez de un túnel vi el Cañón del Colorado (EEUU)” siguió su relato explicando que aunque en su vida viajó por todo el mundo, ese lugar nunca lo había visitado.

“Me encontré con un montón de personajes. Yo en ese momento no tenía seres queridos fallecidos, desencarnados, y me encontré con una señora que me ayudó muchísimo y aunque les parezca extraño era mi bisabuela”, reveló.