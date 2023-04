Embarazada de 8 meses busca al padre de su hijo por redes

En las redes sociales, pasan cosas muy alocadas y muchas personas aprovechan para hacer pedidos impensados. Este fue el caso de una mujer del Reino Unido, la cual está embarazada de 8 meses y se volvió viral luego de pedir ayuda para encontrar al padre del bebé.

Desde su cuenta de TikTok, Sarah-Jayne Snow de 29 años, explicó que viajó a Tenerife, España, para disfrutar de sus vacaciones y allí conoció al padre de su hijo. Además compartió tres fotos: una en la que se ve al joven de costado, otra del lugar donde se conocieron y una tercera con imágenes de la ecografía de su bebé.

Sarah-Jayne, le preguntó a todos los internautas con el hashtag #ayudameaencontrarlo: “¿Alguien conoce a este chico de Glasgow que conocí en Tenerife el 5/6 de agosto?” y dio más datos para que las personas la ayuden a encontrarlo: “trabaja en el centro comercial Braehead (o lo hizo; ya no estoy segura)”.

La foto con la que Sarah-Jayne Snow busca al padre de su bebé.

Luego de que la búsqueda del padre de su hijo se haga viral, los medios de comunicación ingleses le hicieron una entrevista a la mujer y contaron que el joven tiene 19 años y fue él quien la había conquistado mientras estaban en una fiesta en la playa.

Durante su relato, Sarah-Jayne contó que “Fue algo consensuado entre dos adultos borrachos. No le pedí su número a propósito y él no me pidió el mío. Fue una despedida mutua. Pero cuando descubrí que estaba embarazada supe que tenía que intentar encontrarlo”.