Video: Aseguran que vieron un OVNI a pocos KM de Neuquén

En las últimas horas circularon diferentes imágenes en las redes sociales que muestran un fenómeno astronómico capturado en los cielos de la zona centro-sur de Chile a 600 kilómetros de Neuquén Capital, donde muestran un posible avistaje OVNI. Uno de los más populares es un video subido a TikTok que registra una serie de destellos rojos agrupados en el cielo que se mueven a una velocidad media.

La secuencia fue captura por es Bastián Joaquín Langenegger en la ciudad de los Ángeles, en Chile, quien decidió comenzar a filmar con su celular apenas vio al supuesto OVNI pasar por encima de su casa. Según indicó, sucedió el pasado sábado 1 de abril a las 23.25 dijo que existen otros testigos del hecho. "Mirá, mirá", se escucha en el audio del video que ya superó las 2,5 millones de reproducciones.

“Justo estábamos en un cumpleaños, entonces estábamos todos afuera y yo vi una luz roja potente que se acercaba y al pasar sobre nosotros se pudo notar que eran más luces y al alejarse se veía solo una. Duró alrededor de dos minutos desde que lo vimos aparecer hasta que desapareció”, expresó Bastían.

En los comentarios, los usuarios no tardaron en expresar diversas teorías respecto a lo que creen que es. "Yo también lo vi y no logré identificar de qué se trata. Me asustó", "¿Qué será? Un OVNI, claramente, pero necesito saber más", fueron dos de ellos.

Según los expertos estos fenómenos tienen una explicación y al parecer serán cada vez más comunes en los cielos, ya que se debe al aumento en el número de satélites enviados al espacio. “Por lo que se ve y por la velocidad de entrada en la atmósfera, correspondería a una gran nave o satélite que completó su período en órbita y entró como hacen otros satélites, a la parte más densa de la atmósfera, rompiendo y quemando sus partes más delgadas”, explicó el astrofotógrafo. Arturo Gómez sobre el fenómeno en Chile.