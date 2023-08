Se cumplen 14 años de la separación de Oasis

El 28 de agosto de 2009, Oasis tomó la decisión de cancelar tanto su concierto en Paris como la gira promocional del álbum Dig Out Your Soul, marcando así el cierre definitivo de una de las bandas más exitosas de los tiempos recientes, debido a que la tensa relación entre los hermanos Gallagher llegó a su máximo de conflictividad. Pero, ¿Cuál fue el motivo de la separación?

Los chicos malos del britpop tenían agendada una actuación como parte del festival Rock en Seine en París, dentro de su gira europea. Sin previo aviso, todo quedó suspendido: Liam y Noel Gallagher optaron por no subir al escenario aquella noche, marcando así el abrupto cierre de su colaboración musical. Hace ahora 14 años, se ponía punto final a uno de los conjuntos más emblemáticos de la música en las últimas décadas.

“Con tristeza y gran alivio digo que dejé Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam un sólo día más”, publicó Noel en la cuenta de la banda en MySpace.

Los hermanos Gallagher experimentaron una intensa disputa que desencadenó en un altercado en los camarines. Durante el conflicto, Liam tomó la guitarra de su pariente y, en un estallido de violencia, la destrozó. “Nos estábamos peleando y luego yo dije: ‘¡A la m*****, me voy a casa, vete a la m*****!’”, explicó Noel en una entrevista al Daily Star varios años después.

“Noel Gallagher dejó Oasis porque no podía soportar las vibraciones y no podía manejar el rock ‘n’ roll. Le tuvo demasiado miedo”, comentó Liam, el menor de los hermanos.

Sin embargo, este incidente fue simplemente el desencadenante de una acumulación de tensiones a lo largo del tiempo. Los primeros indicios de separación ya se vislumbraban en septiembre de 1994. Después de alcanzar el éxito en el Reino Unido con el gran éxito que significó "Live Forever", la banda se embarcó en la búsqueda de triunfo en Estados Unidos.

Uno de sus primeros conciertos en Los Ángeles se convirtió en uno de los más problemáticos: la mitad de los miembros de la banda tocaban de manera descoordinada debido a los efectos de la metanfetamina. Liam comenzó a proferir insultos y arrojó su pandereta directo a la cabeza de su hermano. Esto llevó a que Noel desapareciera durante aproximadamente dos días, para luego reaparecer con "Talk Tonight", otro gran éxito.

Otra gran confrontación tuvo lugar en 1995, durante la grabación del álbum "(What’s the Story) Morning Glory". Liam apareció en el estudio visiblemente ebrio y acompañado de algunas personas que había conocido en un bar. Noel llegó al punto de agredirlo con un bate de cricket; pero esta disputa no perduró más de una semana y lograron completar la grabación.

La icónica guitarra fue restaurada y puesta a subasta en mayo de 2022 en la ciudad de París, alcanzando un precio de 385 mil euros. "Compré esa guitarra en París (...). Nunca logré componer nada decente con ella. Detestaba esa maldita guitarra", expresó Gallagher.

El incidente más conocido de todos, ocurrió en agosto de 1996, durante la presentación acústica de MTV Unplugged. En ese momento, el hermano menor de los Gallagher se hallaba en el balcón. “Liam no estará hoy con nosotros porque tiene irritada la garganta”, manifestaba Noel.

Pero el menor interrumpió en varias ocasiones con el propósito de burlarse del estilo vocal de su hermano, que ejercía como compositor, guitarrista y ahora también como cantante principal, quizás intentando demostrar que Liam no era esencial en el conjunto, según afirmaban algunos medios.

Nunca fue sencilla la relación entre Noel y Liam Gallagher . A pesar de esto, el primero lamenta que el concierto del 28 de agosto no se haya llevado a cabo: "Mirando hacia atrás, no estoy seguro de si habría sido mejor quedarnos y hacer el concierto. Hubiera sido un concierto monumental y frenético de Oasis, ya que la confrontación habría persistido hasta el escenario, quizás no en términos físicos, sino en intercambios verbales. Habría sido un espectáculo verdaderamente intenso".

Años después, le preguntaron a Noel Gallagher sobre la peor noche que le tocó vivir en su carrera profesional, y este no dudo: "aquella catastrófica noche en la que Oasis se separó".

Rumores de un posible retorno

Si bien Liam Gallagher en varias publicaciones de Twitter. coqueteó con la posibilidad de un retorno, a lo lejos se nota que se trataba más de una estrategia de marketing que de una realidad. Ya que, con cada tweet sugiriendo una posible reunión, la banda volvía a adquirir relevancia en los portales de noticias.

Desde el 2009, la primera posibilidad real de que Oasis vuelva a los escenarios se dió en junio de 2023, cuando el Manchester City se coronó campeón de Champions League. El club de sus amores finalmente pudo levantar la orejona y los hermanos tenía una promesa que cumplir: la tan esperada reunión.

Liam compartió sus intenciones mediante Twitter, y posteriormente Noel expresó que estaría dispuesto a ser el mayordomo del DT Pep Guardiola en caso de que el tan esperado triunfo se materializara. Cabe destacar que Noel mantiene una estrecha relación con el entrenador español desde su llegada al Etihad Stadium, incluso celebrando los éxitos junto a los jugadores en los vestuarios.

Incluso en una entrevista que le hicieron a Noel, se volvieron a abrir las posibilidad cuando le preguntaron y expresó que habían llegado a una "cierta edad", donde era hora de madura y dejar los resentimientos de lado.

Tras separarse de Sara Macdonald, luego de 22 años de matrimonio, Noel se muestra mucho más abierto al posible retorno de la banda. Cabe destacar que Liam había culpado a su cuñada por la separación, incluso la llamó por teléfono en el año 2002 para proferirle insultos.

Pero Sara tenía sus motivos para oponerse al retorno de Oasis. En una entrevista con Vogue, la ex modelo cuenta cómo los hermanos Gallagher terminaron a puño limpio en una habitación de hotel frente a ella. La situación le significó un trauma tan grande que obligó a su marido a tomar distancia de la banda.

"Se revolcaban como salamanquesas", contó a la publicación. "La camisa de Noel estaba toda rota. Nos fuimos, pero entonces me di cuenta de que me había dejado el bolso allí. Noel llamó a la puerta y nos lo tiraron al pasillo".

Noel Gallagher junto a su ahora ex esposa Sara Macdonald

Sin embargo, en las últimas semanas Liam Gallagher le dijo al presentador Jo Whiley que le insistieron a Noel con la reunión de Oasis. Pero su hermano mayor nomás no es congruente con lo que quiere.

“A nuestro chico (Noel) lo llamaron muchas veces para volver a reunir a la banda. Él quiere imponer sus propios términos. Tal y como yo lo veo, no va a pasar. Yo no le llamaré y él me llamará a mí. Él separó la banda bajo sus condiciones y yo la volveré a juntar, bajo mis condiciones. Soy una persona razonable, pero soy muy buen amigo del universo y tenemos maneras de hacer que suceda porque todo se reducirá a que él me llame”, declaró el menor de los Gallagher.

Noel, por su parte, no se quedó callado: “Debería llamarme porque no para de hablar de ello. Uno pensaría que a estas alturas tendría algún tipo de plan, y si tiene un plan, debería hacer que alguien me llamara. Ni siquiera tiene que hablar conmigo, sé que no hablará conmigo, es un cobarde (…) La cosa con Liam es que lees estas cosas todos los días donde dice, ‘Está pasando, está pasando’, así que ilusiona a la gente de todo el mundo y luego me preguntan me preguntan al respecto y parece que estoy dejando caer un gran pie en él. Llámame, llámame, a ver qué tienes que decir”.

Mientras tanto, los fanáticos seguiremos soñando con una posible reunión. La cosa se ve complicada y casi imposible pero la esperanza es lo último que se pierde.