Todo lo que tenés que saber sobre el nuevo iPhone 15

En su evento anual de otoño, Apple dio a conocer su última serie de teléfonos iPhone 15 bajo el lema "Wonderlust". Siguiendo la estrategia que ya se aplicó con el iPhone 14 el año pasado, la compañía presentó cuatro nuevos dispositivos: el iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

A partir de este viernes 15 de septiembre, los consumidores podrán realizar pedidos anticipados de los cuatro modelos del iPhone 15, y se espera que estén disponibles para su compra a partir del 22 de septiembre.

El iPhone 15 partirá de un precio base de U$S799, al igual que sus predecesores del año 2022. Mientras tanto, el iPhone 15 Plus comienza con un precio de U$S899, manteniendo los mismos valores que sus modelos anteriores del año pasado.

En cuanto al iPhone 15 Pro, su precio de inicio es de U$S 999, conservando el mismo costo que el modelo del año anterior. Sin embargo, el iPhone 15 Pro Max presenta un precio inicial de U$S 1,199, lo que representa un aumento de U$S 100 en comparación con el 14 Pro Max del año 2022.

iPhone 15 y iPhone 15 Plus

Apple anunció que los modelos iPhone 15 y 15 Plus mantienen el mismo tamaño que sus predecesores del año pasado, con pantallas de 6,1 pulgadas y 6,7 pulgadas, respectivamente. Estos teléfonos están disponibles en una variedad de colores, incluyendo negro, azul, verde, amarillo y rosa.

Una novedad importante es que la línea iPhone 15 ahora cuenta con puertos de entrada USB-C para la carga, y Apple también ofrecerá AirPods con cable que utilizan esta entrada.

Otra característica destacada es el "Dynamic Island", que reemplaza la muesca o "notch" y sirve como el lugar donde se recibirán notificaciones, alertas y se controlarán otras funciones. Esta función, que anteriormente solo estaba disponible en la línea 14 Pro del año pasado, ahora se incluye en los modelos iPhone 15 y 15 Plus.

En términos de fotografía, estos modelos mejoran su cámara principal a una de 48 MP, en comparación con los 12 MP del año pasado. Además, se añadió una optimización de 2x con un telefoto en la cámara principal, mientras que la cámara ultra gran angular de 12 MP se mantiene. La cámara de 48 MP permite tomar fotos de alta resolución en diferentes distancias focales, como 24, 28 y 35 milímetros.

Además de las características mencionadas, la cámara de estos teléfonos también incluirá la capacidad de tomar fotos de súperalta resolución, un "modo de acción" diseñado para capturar imágenes en movimiento, y un modo cinematográfico 4K para grabar videos de alta calidad.

Entre las mejoras específicas para la cámara del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, se encuentra un modo de retrato automático que puede detectar automáticamente la presencia de una sola persona en una toma, así como un HDR inteligente que mejora la calidad de las imágenes de animales y otras escenas. Estas mejoras prometen ofrecer una experiencia fotográfica más versátil y de mayor calidad para los usuarios de estos dispositivos.

Los iPhone 15 cuentan con el potente procesador A16 Bionic, el mismo chip utilizado en el iPhone 14 Pro. Este procesador incorpora un motor neuronal diseñado para abordar tareas más complejas, como la transcripción en tiempo real del buzón de voz directamente en el dispositivo, según lo anunciado por la empresa.

Además, estos teléfonos están equipados con un chip de banda ultraancha que permite la conexión con otros dispositivos a una distancia hasta tres veces mayor que antes. Esto resulta útil para situaciones como localizar amigos que comparten su ubicación en lugares concurridos o para aprovechar algunas de las características avanzadas de iOS 17.

iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max

La nueva línea Pro del iPhone presenta mejoras en cuanto a su peso y resistencia. El iPhone 15 Pro tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, mientras que el Pro Max ofrece una pantalla de 6,7 pulgadas. Ambos dispositivos cuentan con una carcasa fabricada en titanio, la misma aleación utilizada en los Rovers enviados a Marte.

En la línea Pro, se introdujo una modificación en el botón de sonido/silencio que se encuentra en el lateral del iPhone. Ahora, al mantener pulsado este botón, los usuarios podrán llevar a cabo acciones personalizables, como iniciar la cámara o comenzar una grabación de audio. Esta funcionalidad adicional brinda una mayor versatilidad y facilidad de acceso a las funciones más utilizadas, mejorando así la experiencia del usuario en la línea iPhone 15 Pro.

Los iPhone 15 Pro están equipados con una impresionante cámara de 48 MP que incluye un sensor más grande. Esto se traduce en un rendimiento superior en condiciones de poca luz, tanto para el modo retrato como para el modo nocturno, y ofrece cuatro veces más resolución que las generaciones anteriores.

El iPhone 15 Pro presenta una cámara con telefoto 3x que es ideal para obtener retratos clásicos, junto con una cámara ultra gran angular de 12 MP. Esta telefoto permite capturar imágenes de alta resolución en distancias focales de hasta 77 mm.

Por otro lado, el iPhone 15 Pro Max también cuenta con una cámara principal de 48 MP, una cámara ultra gran angular de 12 MP y una destacada cámara telefoto que posibilita un zoom óptico 5x, equiparable a una lente de 120 mm. Estas capacidades fotográficas prometen brindar a los usuarios una versatilidad excepcional en la captura de imágenes y vídeos.

Los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max cuentan con un nuevo chip A17 Pro de seis núcleos que mejora la velocidad y el rendimiento general de los teléfonos. Especialmente pensado para que los juegos funcionen de manera más fluida y con gráficos más avanzados en estos dispositivos.