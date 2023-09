Rolling Stones: Paul McCartney, Elton John y Lady Gaga, presentes en el nuevo álbum

Los Rolling Stones revelaron hoy la lista completa de canciones de su tan esperado nuevo álbum, 'Hackney Diamonds', que estará disponible para su compra a partir del 20 de octubre. El álbum se inicia con la enérgica pista 'Angry' y se compone de un total de 12 cautivadoras canciones. La banda presenta nuevo material discográfico tras 18 años de silencio, cuando en 2005 ´publicaron A Bigger Bang.

Charlie Watts, fallecido en 2021, alcanzó a grabar dos canciones: 'Mess It Up' y 'Live By The Sword'. Además, 'Live By The Sword' cuenta con la destacada participación del ex bajista de los Stones, Bill Wyman, en el bajo.

Portada de 'Hackney Diamonds'

'Sweet Sounds Of Heaven' presenta la deslumbrante voz de Lady Gaga, acompañada de la maestría en los teclados y el piano de Stevie Wonder. 'Bite My Head Off' cuenta con la imponente presencia del legendario Paul McCartney en el bajo. Elton John, por su parte, participa en dos canciones: 'Get Close' y 'Live By The Sword'.

Este excepcional álbum de 12 pistas fue grabado en diversos rincones del mundo, incluyendo los reconocidos estudios Henson Recording de Los Ángeles, Metropolis Studios de Londres, Sanctuary Studios de Nassau (Bahamas); Electric Lady Studios y los Hit Factory/Germano Studios, ubicados ambos en Nueva York.

En la última canción mencionada, "Live By The Sword", también se une al exbajista de los Stones, Bill Wyman, quien dejó la banda en 1993.

Sorprendentemente, Paul McCartney, líder de la legendaria banda rival de los Rolling Stones, The Beatles, demuestra su buena relación con los Stones al tocar el bajo en la pista "Bite My Head Off".

Asimismo, otra figura icónica de la música, Elton John, contribuye con su talento tocando el piano en "Get Close" y "Live By The Sword", mientras que la inconfundible voz de Lady Gaga y los brillantes teclados de Stevie Wonder hacen su aparición en "Sweet Sounds Of Heaven".

Las demás canciones del álbum son: "Depending On You", "Whole Wide World", "Dreamy Skies", "Driving Me Too Hard", "Tell Me Straight" y "Rolling Stone Blues". EFE