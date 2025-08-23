Jugó en la NBA, mide 2,26 y debutó como futbolista profesional

El mundo del fútbol sumó un récord para los libros de historia. Es que Pavel Podkolzin realizó su debut como profesional para Amkal Moscú en la Copa de Rusia y, con 2,26 metros de altura, se transformó en el jugador más alto de la historia del deporte.

Podkolzin fue jugador de la NBA con Dallas Mavericks y padece acromegalia, una enfermedad hormonal poco común que causa un crecimiento excesivo de huesos y tejidos. El ruso inició como titular, aunque saldría reemplazado a los 19 minutos del encuentro.

Imágenes del ex NBA, jugando el fútbol

El récord estableció un registro muy difícil de superar y desplazó por mucho al inglés Kyle Hudlin y al danés Simon Block Jorgensen con sus 2,10 metros cada uno, anteriores poseedores del logro. En el caso del exbasquetbolista, con su altura se quedó a tan solo 18 centímetros del travesaño.

Su historia en la NBA fue bastante breve, ya que fue elegido en el puesto 21 del Draft de 2004 por Utah Jazz, aunque ese mismo día lo traspasaron a Dallas, en donde solo disputó seis partidos y luego volvió a su país natal, no sin antes entrar en la lista de los 10 jugadores más altos que pasaron por el básquet norteamericano.

La foto es elocuente, los 2,26 metros de Pavel Podkolzin

Ya en 2006, se incorporó a Khimki, club en el que se retiró y compartió equipo con el actual presidente de Amkal Moscú que fue quien hizo posible que el de 40 años debutara en el fútbol profesional.

En cuanto al partido, Amkal ganó 1-0 a FK Kaluga con gol de David Papikyan sobre el cierre del primer tiempo. El equipo, no contentos con el récord de Podkolzin, se atribuyó otro registro a nivel club: es que debutó el joven Vasiliy Goncharov, de tan solo 14 años, que se convirtió en el más prematuro en jugar para el plantel.

"El clima es estupendo, la ciudad estupenda. Quiero agradecer a mis compañeros por esto. Gracias Amkal por la invitación, al equipo por el apoyo, al personal, a los médicos por su preocupación, a la administración del club, y por supuesto a los fans; a ustedes un agradecimiento especial", comentó el delantero una vez finalizado el partido.