Neuquén rumbo a Bariloche para el debut por Copa País

Se pone en marcha el camino del seleccionado de Neuquén en la Copa País 2025, competencia que a nivel selecciones donde todas las ligas nucleadas en el Consejo Federal, compiten para representar en primer turno a su provincia, y luego el título por región. En La Patagona, el equipo de LIFUNE emprendió viaje rumbo a Bariloche para jugar contra el seleccionado represéntate de Rio Negro, por el juego de ida.

Con arbitraje de Pablo Colinecul de Esquel, seguid por Valentín Schafer y Alejandro Soto, de la misma localidad, el seleccionado que dirige Roger Morales se presentará este domingo 16,30hs en el Estadio Municipal de Bariloche, por el cotejo de ida de la segunda fase.

Tras varias semanas de entrenamiento, el seleccionado neuquino quedó conformado con su lista de 36 jugadores, y con los 18 que ya emprendieron viaje rumbo a la localidad cordillerana. Ante este desafío, Roger Morales se mostró con “Muchas expectativas y sorprendido por las gana de los chicos de participar en la selección, en las convocatoria y las ganas que mostraron en los entrenamientos”.

”Esta es una selección que representa bien a LIFUNE porque tenemos chicos de Zapala, Cutral Co, Centenario, EL Chañar, de la mayoría de los clubes. Una selección que representa a todos y lo tomaron bien los dirigentes de los clubes” sostuvo Morales, quien está a cargo hace ya dos años de los seleccionado provinciales, desde sub 13 hasta la mayor, agregando además que “Tenemos un equipo bastante competitivo”

los 18 que estarán en Bariloche

EL rival de turno será el representativo de la Liga de Fútbol de Bariloche, que será el representante de Rio Negro “Tienen la idiosincrasia del jugador de la cordillera, jugador de cabeza dura y difícil de ganar en su cancha, si vas livianito te gana, con mucho temperamento. Tiene un gran equipo y buscarán competir” dijo el DT, quien supo dirigir en Cruz del Sur en temporadas pasadas.

La vuelta se jugará el próximo domingo 31 de agosto, probablemente en Atlético Neuquén, donde se definirán además los cruces de Trelew vs Esquel, y Rio Grande ante el Seleccionado de Rio Gallegos.

