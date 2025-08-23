Tragedia en Godoy: murió un hombre al recibir descarga eléctrica mientras robaba cables

Un hombre murió electrocutado mientras robaba cables de media tensión en Godoy, y sus cómplices lo abandonaron en el lugar tras el shock eléctrico. La tragedia ocurrió en la zona de chacras al sur de la Ruta 22 y generó un pequeño incendio de pastizales que alertó a vecinos y autoridades.

El hallazgo se produjo alrededor de la 1:15 de la mañana, cuando un llamado a la Comisaría 5° de Villa Regina informó sobre un fuego en la chacra 136, sobre la calle María Auxiliadora. Al llegar personal de la Subcomisaría 65° de Godoy y Bomberos Voluntarios, encontraron al hombre tendido, sin vida, y constataron que había sufrido una descarga eléctrica mientras manipulaba los cables.

En la escena se secuestraron un poste de madera y pinzas, utilizadas para cortar los cables de media tensión. Según fuentes consultadas, tras el shock eléctrico, los cómplices huyeron del lugar, dejando a su compañero muerto entre las herramientas y restos del incendio.

El cuerpo fue trasladado por disposición del Ministerio Público Fiscal a la morgue judicial de General Roca para realizar la autopsia que confirmará las causas exactas del deceso. Hasta el momento, no se pudo identificar a la víctima, aunque se estima que tenía entre 35 y 40 años.

Desde la empresa Edersa habían advertido en reiteradas ocasiones sobre los peligros de cortar cables de media tensión sin protección. Este fatal episodio confirma los riesgos extremos de estas maniobras, que en este caso terminaron con un hombre electrocutado, un incendio forestal y la huida de quienes lo acompañaban.

La Fiscalía Descentralizada de Villa Regina investiga las circunstancias exactas del hecho, que mantiene abiertas varias incógnitas sobre la tragedia en la chacra.