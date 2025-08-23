Por qué la China Suárez demandó a Laura Ubfal y cómo reaccionó la periodista: “No voy a pedir disculpas”

Eugenia “China” Suárez continúa con su ofensiva legal contra figuras del mundo mediático. Luego de haber iniciado acciones contra Ángel de Brito y Yanina Latorre, la actriz ahora apunta a Laura Ubfal. Según trascendió, Suárez se habría mostrado muy molesta por ciertas declaraciones y habría solicitado a sus abogados que inicien los pasos judiciales correspondientes.

El origen del conflicto se remonta a la reciente llegada de Wanda Nara a Argentina tras su viaje a Estados Unidos. Allí, la mediática comparó su situación con la de Julieta Prandi y afirmó que Mauro Icardi la mantuvo bajo coacción durante tres meses. Laura Ubfal contactó a Wanda para obtener más detalles y luego compartió la información en el programa LAM, lo que terminó involucrando indirectamente a la actriz.

La reacción de Suárez fue inmediata. Paula Varela, en “Intrusos”, explicó que la actriz consideró “totalmente mentira” la interpretación de los dichos y que el hecho de que un medio reprodujera la versión de Wanda Nara sin pruebas generó “indignación”. La denuncia busca, en primera instancia, una retractación y una disculpa pública por parte de Laura Ubfal.

Según los detalles compartidos por Varela, los abogados de la China Suárez planean enviar primero una carta documento para exigir que la periodista se rectifique. La controversia se centra en cómo se vincula a la actriz con situaciones de violencia que, según Laura Ubfal, habrían ocurrido y fueron relatadas por Wanda Nara.

Laura Ubfal se expresó en el programa de streaming que conduce junto a Nazarena Vélez y Barbie Vélez en Bondi Live. La periodista fue clara: “Yo no dije nada de China. Solo leí lo que dijo Wanda y no la involucré en mis palabras”, sostuvo, enfatizando que su intervención fue limitada a replicar declaraciones ajenas.

Laura Ubfal también explicó que no habló de violencia de género ni sexual: “Lo que mencionó Wanda fue que tiene evidencia de hechos que involucran a China, pero yo no afirmé nada por mi cuenta. Así que no tengo que pedir disculpas”, añadió, reafirmando su postura.

El conflicto se intensifica en medio del escándalo que rodea a Wanda Nara y Mauro Icardi. La periodista detalló que ya hay múltiples causas judiciales en curso y que, en algunos casos, las hijas de la mediática deberán declarar como testigos en Cámara Gesell, dada la gravedad de las situaciones denunciadas.

Por ahora, el enfrentamiento legal se mantiene en etapa inicial. la China Suárez busca establecer límites sobre lo que considera una difusión irresponsable de información delicada, mientras Ubfal insiste en diferenciar sus palabras de las de Wanda, marcando una disputa que promete extenderse en los próximos días en la esfera judicial y mediática.