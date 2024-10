Qué nos depara esta semana post eclipse

Por @sorormystique

@lachicadelosastros

"Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos", Victor Frankle.

Llegamos a la segunda semana de octubre, una semana intensa post eclipse. Estamos aun saliendo de los efectos de este gran eclipse de sol que nos dejó bien mareados, y drenados. Entramos a una semana donde Plutón, Júpiter, Venus y Urano serán protagonistas de este gran reseteo que se nos viene en lo que queda de octubre. Se abre ante nosotros la posibilidad de saltar hacia una nueva línea temporal, pero antes tenemos trabajito que hacer con nuestras sombras y todo lo negado, eclipsado y lo que metimos debajo de la alfombra psíquica. Sera una semana que viene con la sensación de que todo puede pasar, todo puede ser posible y esto se sentirá muchísimo en lo social, colectivo.

De dónde venimos

Venimos de una semana bien movida con un eclipse de sol muy juntito a Lilith que puso en el tapete de nuestra existencia todo lo que venimos guardando, aguantando, soportando y que ya mostro su fecha de caducidad. Y todo esto se potenció en el ámbito de las relaciones y los vínculos. Como el Sol sigue en libra, buscamos balance y equilibrio en nuestro andar y en el camino compartido con otros de acá a fin de año. Con este eclipse se nos abrió ampliamente la posibilidad de hacer un cierre de capitulo, un corte total con situaciones que nos resultan injustas. De lo que se trata es de hacer pactos más justos con nosotros mismos, reconociendo nuestras prioridades emocionales para también poder reconocer la de los demás y poder así sanar dinámicas y comenzar a construir vínculos más sanos. Porque el cuidado de sí mismo, es también cuidado del otrx.

Con este eclipse algo se nos revelo muy fuertemente, algo que nos impulsa a la transformación, nos queda claro bajo los efectos de este sol que hay una realidad, sobre todo en las relaciones, que está lista para ser reseteada.

Hacia dónde vamos

Vamos hacia una semana no menos intensa que la anterior, pues tenemos a Júpiter y Plutón los cronocraters, como los grandes protagonistas de estos días. Una semana donde comenzáramos a resetear todo lo que se mostró con el eclipse de Sol en libra.

Pero, para empezar la semana, el día 8 de octubre aprovechamos el hermoso trino de agua que se da entre Venus en Escorpio, Marte en Cáncer y Saturno en Piscis, para hacer la paz y crear belleza, todo lo que se pueda. Es un hermoso aspecto en el cielo para comunicar, para buscar reconciliación, para reconectar y conectar con el amor, el romance, y hacer las cosas bien. Para resolver situaciones emocionales en caso de incendio o accidente vincular, si estamos peleados, alejados, o distanciados es una excelente configuración para el match amoroso. Son días del 7 al 10 de octubre para aprovechar y darse el tiempo para responder a citas pendientes, para disfrutar en compañía de otros. Porque a partir del 9 de octubre, Júpiter el planeta de la expansión, de lo benéfico, se pone retrogrado en el signo de géminis invitándonos a revisar todas esas creencias, ideas y maneras de pensar que ya no nos acompañan en todo aquello que queremos cambiar. Pero ojo que Júpiter retrogrado no tienen los efectos de Mercurio retrogrado Con júpiter retrogrado buscamos la posibilidad en la diferencia. Puede que algunas situaciones pasadas regresen para verlas desde una perspectiva nueva y diferente. La sabiduría propia de Júpiter en Géminis nos lleva a pensar distinto. Hay que tener cuidado y reparar en todo lo que se exagera, poner atención en todo aquello que se presenta como fuera de lo común, o extraordinario, y reparar ahí donde pusimos energía en exceso, en donde abusamos de nuestro tiempo dándolo a situaciones en las que no hay feedbacks.

Júpiter retrogrado nos lleva a hacer las cosas de una manera muy diferente, incluso a hacer cosas que nunca nos hubiésemos atrevido a hacer. Hay ánimos de explorar lo distinto. Algo del pasado que se eclipso puede estar siendo re-flexionado bajo la lupa de Júpiter retrogrado.

Como Saturno esta retro en piscis le hará una cuadratura a este Júpiter y esto implicara que debemos poner límites, tomar decisiones sobre todo en el ámbito de las relaciones, poner conciencia para decidir sobre aquellos vínculos que nos hacen bien y a los que hacemos bien.

Este transito que estará vigente hasta febrero del 2025 nos lleva en lo personal a sanar situaciones pasadas, estructuras mentales heredadas del clan que nos afectan en cómo nos vinculamos con la vida, con el mundo y con los otros.

Por otro lado, Plutón a partir del 12 de octubre estará directo en el signo de capricornio por última vez en nuestras vidas, ya que no regresa a este signo en 300 años. Esto nos estará llevando irremediablemente a darnos cuenta ahí donde estamos soportando, tolerando, aguantando, situaciones abusivas, o bien situaciones que nos exceden y que desequilibran nuestras dinámicas vinculares. Con Plutón en Capri previas a que se ponga directo en Acuario el 20 de noviembre, nos queda claro que, si evitamos el conflicto para mantener una paz fingida, iniciaremos una guerra en nuestro interior. Plutón viene a hacer un pulido fuerte, una exfoliación existencial intensa. Con Plutón empiezan a salir todas las cositas guardadas, todas las debilidades que ocultamos, y que incluso nos ocultamos a nosotros mismos. ¿En dónde estamos haciendo de más para negar algo? ¿En qué situación nos resistimos a poner límites por miedo a perder?

Plutón es el gran agente almico de transformación, el maestro de las sombras así que nos va a mostrar cuales son las armaduras, las resistencias, los miedos que portamos, los abusos que soportamos por temor a ser heridos, rechazados, olvidados. Y esto se activa con la luna en capricornio hacia el fin de semana, en tensión a marte en cáncer, todo lo que nos irrita se hace inevitable y nos lleva a tomar decisiones radicales para transformar de raíz eso que tanto agobia.

En esta semana post eclipse de movida jupiteriana y plutoniana estaremos sintiendo fuertemente la necesidad de una pausa, de resetear nuestra realidad siendo conscientes de toda la información que consumimos. Puede que sintamos una gran necesidad de alejarnos de las redes de los medios de comunicación, y de todo el estado de enajenación en el que estamos expuestos cotidianamente.

En lo social

En lo social colectivo será una semana muy intensa y explosiva, con grandes verdades saliendo a la luz que pondrán en tensión figuras públicas de poder y que traerán una gran reorganización en el ámbito político.

Sera una semana de revisión del pasado, quizás algunos eventos del pasado serán resignificados desde una nueva perspectiva gracias a información que algunos grupos o sectores sociales sacaran a la luz. Con Júpiter en su fase estacionaria se viene una gran reorganización en la comunicación, en los medios de comunicación. Tendremos muchas noticias que pueden estar generando climas de caos y confusión y alterar así a la población. Pero como también está implicado Plutón en su fase retro, esto será explosivo. Literal podemos estar teniendo novedades de explosiones volcánicas, o bien de situaciones explosivas, o de reacciones sociales explosivas.

En lo social estas configuraciones pueden traer grandes movidas con la información y la comunicación. Puede desatarse una guerra mediática entre sectores, puede que incluso salgan mucha información oculta que hará tambalear a grupos de poder.

Es una semana que estaremos sintiendo la necesidad de hacer ayunos tecnológicos, de desconexión de las redes, de empezar a tomar conciencia como las redes por ejemplo ocupan nuestro tiempo, y los excesos que estamos cometiendo en ese sentido con sus respectivas consecuencias.

No hay otro mundo, hay otra manera de habitarlo más justa, más sana y más en comunión con todas las especies con las que con- vivimos. Por eso, que sea una gran semana de conciencia y de amor para todos ustedes.

Estrellas para todos.